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Данила Поперечный озвучил «Апгрейд»

30 октября
2018 год

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30 октября 2018
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный озвучил одного из главных героев фантастического экшна «Апгрейд», сообщает пресс-служба компании «Экспонента», ответственной за прокат картины в РФ.

Данила Поперечный озвучил «Апгрейд»
фото: кадр из фильма "Апгрейд"/компания "Экспонента"

Действие фильма происходит в недалеком будущем, где технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

«К озвучке искусственного интеллекта «СТЕМ» в фильме «Апгрейд» я подошел очень серьезно. Для того, чтобы войти в роль, я несколько месяцев разговаривал исключительно с голосовыми помощниками и слушал голос из навигатора. Пришлось отказаться от всех человеческих потребностей, а для того, чтобы почувствовать себя роботом – без перерыва несколько недель смотрел телевизор. Чего только не сделаешь ради хорошего фильма. Ну а справился ли я с задачей – решайте сами в кинотеатрах!» – прокомментировал Поперечный.

На российские экраны фильм «Апгрейд» выйдет 22 ноября.
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