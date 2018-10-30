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Денис Шведов и Светлана Камынина окажутся «В постели»

30 октября
2018 год

Новости кино >>
30 октября 2018
На YouTube 12 ноября стартует российский веб-сериал «В постели», в котором сыграли Денис Шведов, Светлана Камынина и другие актеры, сообщает пресс-служба проекта.

Денис Шведов и Светлана Камынина окажутся «В постели»

Сюжет сериала построен на развитии отношений нескольких пар героев, каждая из которых по своему пытается найти ответы на вопросы: что такое любовь, где ее найти и как сохранить? Сексуальная жизнь у героев разная: усталая, радостная, темпераментная, беспорядочная. Но каждый из них мечтает снять с себя оковы одиночества и быть со своим человеком.

Первый сезон «В постели» был снят за рекордные четыре дня, режиссером выступил Шота Гамисония.

«Даже Орсон Уэллс говорил, что «большую часть жизни я искал возможности, чем непосредственно снимал». Жарким летом 2017 года я приказал себе придумать, что-то крутое, что можно снять, не выходя из квартиры. Осмотрев полупустую комнату, единственное, за что зацепился мой взгляд - это кровать. И всё стало ясно - Он и Она, голые, молча лежат и курят в постели. В течении нескольких минут придумал главных героев, концепцию и стилистику. В этой работе я преодолел два профессиональных запрета которые существовали для меня: это эротические сцены и камерные истории. Мне понравилось. Буду продолжать», – отметил режиссер.

Зритель сможет увидеть 10 пятиминутных серий, каждая из которых состоит из четырех новелл. В съемках приняли участия Денис Шведов, Светлана Камынина, Дарья Белоусова, Кирилл Каганович, Нино Нинидзе, Анна Слю, Светлана Колпакова, Ирина Вилкова, Варвара Шмыкова, Юлия Майборода, Ольга Кавалай-Аксёнова.
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Дарья Белоусова (II)Ирина ВилковаШота ГамисонияОльга Кавалай-АксёноваКирилл КагановичСветлана КамынинаСветлана КолпаковаЮлия МайбородаНино НинидзеАнна СлюДенис ШведовВарвара Шмыкова

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