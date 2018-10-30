Денис Шведов и Светлана Камынина окажутся «В постели»

На YouTube 12 ноября стартует российский веб-сериал «В постели
», в котором сыграли Денис Шведов
, Светлана Камынина
и другие актеры, сообщает пресс-служба проекта.
Сюжет сериала построен на развитии отношений нескольких пар героев, каждая из которых по своему пытается найти ответы на вопросы: что такое любовь, где ее найти и как сохранить? Сексуальная жизнь у героев разная: усталая, радостная, темпераментная, беспорядочная. Но каждый из них мечтает снять с себя оковы одиночества и быть со своим человеком.
Первый сезон «В постели» был снят за рекордные четыре дня, режиссером выступил Шота Гамисония
.
«Даже Орсон Уэллс говорил, что «большую часть жизни я искал возможности, чем непосредственно снимал». Жарким летом 2017 года я приказал себе придумать, что-то крутое, что можно снять, не выходя из квартиры. Осмотрев полупустую комнату, единственное, за что зацепился мой взгляд - это кровать. И всё стало ясно - Он и Она, голые, молча лежат и курят в постели. В течении нескольких минут придумал главных героев, концепцию и стилистику. В этой работе я преодолел два профессиональных запрета которые существовали для меня: это эротические сцены и камерные истории. Мне понравилось. Буду продолжать
», – отметил режиссер.
Зритель сможет увидеть 10 пятиминутных серий, каждая из которых состоит из четырех новелл. В съемках приняли участия Денис Шведов, Светлана Камынина, Дарья Белоусова
, Кирилл Каганович
, Нино Нинидзе
, Анна Слю
, Светлана Колпакова
, Ирина Вилкова
, Варвара Шмыкова
, Юлия Майборода
, Ольга Кавалай-Аксёнова
.
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