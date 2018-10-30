Скончался режиссер анимационного кино Давид Черкасский

Знаменитый режиссер анимационного кино Давид Черкасский скончался в возрасте 86 лет, сообщает Ассоциация анимационного кино.
фото: Давида Черкасский/Ассоциация анимационного кино
«Не стало великого художника-мультипликатора, режиссера и сценариста Давида Черкасского. На его фильмах, среди которых легендарные «Остров сокровищ», «Капитан Врунгель» и «Айболит», выросло не одно поколение детей. Ассоциация анимационного кино приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким великого мэтра. Это горькая, невосполнимая утрата», – сказано на странице Ассоциации в Facebook.
Давид Черкасский родился 23 августа 1931 года. Мультипликатором он решил стать в шесть лет, однако до того, как заняться анимацией, окончил технологический факультет Киевского инжерно-строительного института. Профильного образования так и не получил, однако, узнав в 1959 году об организации цеха мультипликации на студии «Киевнаучфильм», отнес туда свои рисунки и был зачислен в штат, затем прошел стажировку на «Союзмультфильме» у Вячеслава Котеночкина. В качестве режиссера дебютировал в 1964 году с фильмом «Тайна черного короля», затем уже последовали «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».
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