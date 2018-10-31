Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов»

Создатель новой экранизации «Оно» Энди Мускетти
адаптирует для американского зрителя мангу Хадзимэ Исаямы «Атака титанов»
. Права на производство фильма принадлежат студии Warner Bros., которой на днях удалось заключить сделку с японской компаний Kodansha, уверяет Variety
.
Продюсерами фильма выступят Дэвид Хеймэн
, Маси Ока
и Барбара Мускетти
.
Оригинал повествует о борьбе человечества с Титанами — огромными существами, ростом с многоэтажный дом, которые не обладают большим интеллектом, но сила их просто ужасна. Они едят людей и получают от этого удовольствие. После продолжительной борьбы остатки человечества создали стену, окружившую страну людей, через которую не пройдут даже Титаны. С тех пор прошло сто лет. Человечество мирно живёт под защитой стены. Но в один день мальчик Эрен и его приёмная сестра Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены был разрушен супер-гигантом. Гиганты атакуют город, и двое детей в ужасе видят, как один из монстров заживо съедает их мать. Брат и сестра выживают, и Эрен клянётся, что убьет всех гигантов и отомстит за всё человечество.
У себя на родине манга обзавелась посредственной кинодилогией
, заработавшей 46 миллионов долларов, игровой серией и популярным аниме-сериалом, который на данный момент включает три сезона.
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