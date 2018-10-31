Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов»

31 октября
2018 год

Новости кино >>
31 октября 2018
Создатель новой экранизации «Оно» Энди Мускетти адаптирует для американского зрителя мангу Хадзимэ Исаямы «Атака титанов». Права на производство фильма принадлежат студии Warner Bros., которой на днях удалось заключить сделку с японской компаний Kodansha, уверяет Variety.

Продюсерами фильма выступят Дэвид Хеймэн, Маси Ока и Барбара Мускетти.

Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов»

Оригинал повествует о борьбе человечества с Титанами — огромными существами, ростом с многоэтажный дом, которые не обладают большим интеллектом, но сила их просто ужасна. Они едят людей и получают от этого удовольствие. После продолжительной борьбы остатки человечества создали стену, окружившую страну людей, через которую не пройдут даже Титаны. С тех пор прошло сто лет. Человечество мирно живёт под защитой стены. Но в один день мальчик Эрен и его приёмная сестра Микаса становятся свидетелями страшного события — участок стены был разрушен супер-гигантом. Гиганты атакуют город, и двое детей в ужасе видят, как один из монстров заживо съедает их мать. Брат и сестра выживают, и Эрен клянётся, что убьет всех гигантов и отомстит за всё человечество.

У себя на родине манга обзавелась посредственной кинодилогией, заработавшей 46 миллионов долларов, игровой серией и популярным аниме-сериалом, который на данный момент включает три сезона.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Трейлер фантастического фильма «Атака титанов. Фильм второй: Конец света»
Поиск по меткам
Американское киноигрыКомиксЭкранизацияЯпонское кино
персоны
Маси ОкаДэвид Хеймэн
фильмы
Атака Титанов. Фильм второй: Конец светаАтака Титанов. Фильм первый: Жестокий мирВторжение титанов

фотографии >>
Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов» фотографии
Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов» фотографии
Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов» фотографии
Создатель «Оно» Энди Мускетти превратит в кино мангу «Атака титанов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Давид Черкасский
30 октября ушел из жизни режиссёр Давид Черкасский
Марат Арипов
29 октября умер актер и режиссер Марат Арипов.
Марина Либакова-Ливанова
28 октября ушла из жизни актриса Марина Либакова-Ливанова.
Николай Караченцов
26 октября ушёл из жизни актёр Николай Караченцов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Борис Чердынцев
Джон Кэнди
Богдан Лазука
Дермот Малруни
Пайпер Перабо
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью