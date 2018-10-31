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Съёмки экранизации «Текста» Глуховского запланированы на январь 2019 года

31 октября
2018 год

Новости кино >>
31 октября 2018
Клим Шипенко приступит к съёмкам экранизации книги Дмитрия Глуховского «Текст» в январе 2019 года. Права на адаптацию приобрёл видеосервис START, сообщает пресс-служба группы компаний Yellow, Black and White.

Роман рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие люди и их общение. «Текст» станет первым произведением Глуховского, которое будет экранизировано.

Дмитрий Глуховский
фото: novayagazeta.ru

«Не верю, что дождался этого момента, – говорит писатель. – За десять лет переговоров об экранизации "Метро 2033" я уже совсем было утратил веру в киношников. Но на этот раз всё по-настоящему. У "Текста" судьба складывается счастливо: в мае в театре Ермоловой вышла пьеса по этому роману, а теперь вот будут снимать кино. Это, конечно, здорово: история, которую я рассказал в этой книге, очень сегодняшняя, очень жизненная. Она про нас с вами, про ситуацию, в которой может оказаться каждый - уж точно каждый молодой человек».

В мае на питчинге Министерства культуры РФ было объявлено, что главную роль сыграет Иван Янковский. Помимо него в фильме также могут появиться Александр Паль, Ирина Старшенбаум и Александр Самойленко. Производственный бюджет ленты составит 75 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 300 млн рублей. Релиз запланирован на конец 2019-го.
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