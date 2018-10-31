Съёмки экранизации «Текста» Глуховского запланированы на январь 2019 года

Клим Шипенко
приступит к съёмкам экранизации книги Дмитрия Глуховского «Текст»
в январе 2019 года. Права на адаптацию приобрёл видеосервис START, сообщает пресс-служба группы компаний Yellow, Black and White.
Роман рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие люди и их общение. «Текст» станет первым произведением Глуховского, которое будет экранизировано.
«Не верю, что дождался этого момента, –
говорит писатель. – За десять лет переговоров об экранизации "Метро 2033" я уже совсем было утратил веру в киношников. Но на этот раз всё по-настоящему. У "Текста" судьба складывается счастливо: в мае в театре Ермоловой вышла пьеса по этому роману, а теперь вот будут снимать кино. Это, конечно, здорово: история, которую я рассказал в этой книге, очень сегодняшняя, очень жизненная. Она про нас с вами, про ситуацию, в которой может оказаться каждый - уж точно каждый молодой человек».
В мае на питчинге Министерства культуры РФ было объявлено, что главную роль сыграет Иван Янковский
. Помимо него в фильме также могут появиться Александр Паль
, Ирина Старшенбаум
и Александр Самойленко
. Производственный бюджет ленты составит 75 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 300 млн рублей. Релиз запланирован на конец 2019-го.
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