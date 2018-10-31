Наоми Уоттс возглавит приквел «Игры престолов»

Наоми Уоттс
сыграет главную роль в приквеле знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов»
. Актрисе предстоит воплотить пока безымянную «харизматичную светскую даму, скрывающую страшную тайну»
. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
Пилот спин-оффа заказан телеканалом HBO. За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман
, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру следует ожидать не раньше 2020 года.
Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена»
и «легенду Старков»
, а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса»
, «подлинное происхождение белых ходоков»
и «загадки Востока»
.
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