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Наоми Уоттс возглавит приквел «Игры престолов»

31 октября
2018 год

Новости кино >>
31 октября 2018
Наоми Уоттс сыграет главную роль в приквеле знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов». Актрисе предстоит воплотить пока безымянную «харизматичную светскую даму, скрывающую страшную тайну». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Наоми Уоттс возглавит приквел «Игры престолов»
фото: variety.com

Пилот спин-оффа заказан телеканалом HBO. За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру следует ожидать не раньше 2020 года.

Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за тысячи лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».
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