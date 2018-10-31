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Дев Патель дебютирует в режиссуре

31 октября
2018 год

Новости кино >>
31 октября 2018
Звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель решил попробовать себя в режиссуре. Согласно Variety, актёр поставит триллер «Человек-обезьяна» (Monkey Man), в котором сам исполнит главную роль.

Дев Патель дебютирует в режиссуре
фото: variety.com

Действие ленты развернётся в современной Индии. По сюжету, как-то связанному с местной мифологией, молодой парень Кид выходит из тюрьмы и попадает в мир, охваченный корпоративной жадностью и бездуховностью.

Авторами сценария числятся сам Патель, Пол Ангунавела и Джон Колли. Актёр также спродюсирует ленту вместе с Бэзилом Иваником, Джо Томасом и Самартом Сахни. За визуальную составляющую отвечает оператор «Оно» Джон Хун Чон. Съёмки начнутся в Мумбаи весной 2019 года.
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