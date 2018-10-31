Дев Патель дебютирует в режиссуре

Звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель
решил попробовать себя в режиссуре. Согласно Variety
, актёр поставит триллер «Человек-обезьяна»
(Monkey Man), в котором сам исполнит главную роль.
Действие ленты развернётся в современной Индии. По сюжету, как-то связанному с местной мифологией, молодой парень Кид выходит из тюрьмы и попадает в мир, охваченный корпоративной жадностью и бездуховностью.
Авторами сценария числятся сам Патель, Пол Ангунавела
и Джон Колли
. Актёр также спродюсирует ленту вместе с Бэзилом Иваником
, Джо Томасом
и Самартом Сахни
. За визуальную составляющую отвечает оператор «Оно» Джон Хун Чон
. Съёмки начнутся в Мумбаи весной 2019 года.
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