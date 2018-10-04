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Фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» начнут показывать 18 октября

4 октября
2018 год

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4 октября 2018
Новая работа автора «Рассказов» и «Кино про Алексеева» Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» выйдет в предпрокат 18 октября, а в полноценном прокате будет доступна с 1 ноября, сообщает пресс-служба картины.

Фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» начнут показывать 18 октября

Лента рассказывает про Дмитрия, который уже преодолев 40-летний рубеж, по-прежнему одинок. Попав в город своего детства он встречает юную Машу, дочь его близкого друга. Но, казалось бы, ожидаемый в данном случае сюжет «Лолиты» здесь разворачивается по совершенно непредсказуемому сценарию.

«Иногда великие произведения наталкивают на мысли о развитии поднятой в них темы. Ты думаешь: как могла бы повернуться история по-другому, какие другие мотивации могли бы быть у героев. Так однажды я придумал интересный трюк с темой, поднятой в «Лолите» Набокова. Придумал, записал в блокнот, и долго эта идея ждала своего часа», – отмечает Сегал.

Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр». Главную роль сыграл Владимир Мишуков. В ленте также заняты Соня Гершевич, Варя Пахомова, Саша Быстржицкая, Юрий Быков, сам Михаил Сегал и другие.
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