Netflix взялся за «Хроники Нарнии»

ревью

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО

История любви на фоне войны в Югославии.

Стриминговый сервис запускает производство фильмов и сериалов по книгам Клайва Льюиса.

Когда взрослый мужчина влюбляется в школьницу.

«Слоны могут играть в футбол»

В полноценный прокат лента, участвовавшая в конкурсе «Кинотавра», выйдет 1 ноября.

Фильм Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» начнут показывать 18 октября

Первый канал снял документальный фильм о жизни актрисы

Инна Макарова рассказала, почему не пришла на прощание с Сергеем Бондарчуком

Интервью

Александр Горчилин: «У нас страна сейчас не располагает к разговорам на языке поколения»

Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика