Netflix взялся за «Хроники Нарнии»

Стриминговый сервис Netflix в течение нескольких лет будет снимать фильмы и сериалы по популярной серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии», соответствующую сделку компания заключила с правообладателями литературных произведений The C.S. Lewis Company, сообщает Deadline.
фото: Кадр из фильма "Хроники Нарнии: Покоритель зари"
Работать над экранизациями Netflix будет совместно с кинокомпанией eOne. Планируется, что «Хроники Нарнии» станут целой киновселенной, как «Звездный путь» или произведения Marvel.
«Хроники Нарнии» – цикл из семи фэнтезийных повестей, написанных Клайвом Стэйплзом Льюисом, где рассказывается о приключении детей в волшебной стране под названием Нарния. Часть книг уже была экранизирована в 2000-х. Так, в 2005-м вышел фильм «Хроники Нарнии: Лев, Колдунья и Платяной шкаф», в 2008-м ¬– «Принц Каспиан», а в 2010-м – «Покоритель Зари». В 2013 году сообщалось о четвертом фильме – «Серебряное кресло», который должен был перезапустить франшизу. Но картина так и не была готова.
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