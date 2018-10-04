«Лило и Стич» станут фильмом

Компания Disney продолжает превращать свои старые мультфильмы в новые игровые картины. После «Красавицы и чудовища
», «Книги джунглей
» и грядущего «Алладина
» от Гая Ричи
компания объявила об игровой ленте по мультфильму «Лило и Стич
», сообщает The Hollywood reporter
.
Продюсерами нового проекта выступят Дэн Лин и Джонатан Эйрих
, как раз ответственные за игрового «Алладина», сценарий напишет новичок Майк Ван Ваес
.
Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает про инопланетный генетический эксперимент 626, который создан для хаоса и разрушений, но, попав под опеку земной девочки Лило, 626 превращается в доброго и преданного друга Стича.
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