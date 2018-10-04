Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Лило и Стич» станут фильмом

4 октября
2018 год

Новости кино >>
4 октября 2018
Компания Disney продолжает превращать свои старые мультфильмы в новые игровые картины. После «Красавицы и чудовища», «Книги джунглей» и грядущего «Алладина» от Гая Ричи компания объявила об игровой ленте по мультфильму «Лило и Стич», сообщает The Hollywood reporter.

«Лило и Стич» станут фильмом

Продюсерами нового проекта выступят Дэн Лин и Джонатан Эйрих, как раз ответственные за игрового «Алладина», сценарий напишет новичок Майк Ван Ваес.

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году. Он рассказывает про инопланетный генетический эксперимент 626, который создан для хаоса и разрушений, но, попав под опеку земной девочки Лило, 626 превращается в доброго и преданного друга Стича.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Американское киноАнимация
персоны
Гай Ричи
фильмы
Книга джунглейКрасавица и чудовищеЛило и Стич

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Лелькин
2 октября ушел из жизни актер Леонид Лелькин.
Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.
Дина Солдатова
30 сентября ушла из жизни актриса Дина Солдатова.

День рождения >>

Лариса Белогурова
Мария Болтнева
Аристарх Венес
Нана Кикнадзе
Александр Нехороших
Елена Одинцова
Андрей Павловец
Дарья Фекленко
Ольга Филимонова
Марлен Хуциев
Арманд Ассанте
Кристоф Вальц
Георги Георгиев-Гец
Веслав Голас
Чеки Карио
Бастер Китон
Сьюзен Сарандон
все родившиеся 4 октября >>

Афиша кино >>

На районе
драма
Россия, 2018
Кислота
драма, комедия
Россия, 2018
Веном
научная фантастика, экранизация
США, 2018
Звезда родилась
драма, музыкальный фильм
США, 2018
Любовник моей жены
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Пришельцы в доме
комедия, приключения
Германия, Дания, Люксембург, 2018
Чёрный клановец
биография, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
США, 2018
Школа
триллер
Австралия, 2018
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью