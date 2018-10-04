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Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО

4 октября
2018 год

Новости кино >>
4 октября 2018
Кино-театр.ру представляет трейлер героической драмы «Балканский рубеж» режиссёра Андрея Волгина («Танцы насмерть»).


Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна...

Главные роли в картине исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова, Милена Радулович, Гойко Митич, Роман Курцын, Александр Сречкович, Светлана Чуйкина, Дмитрий Фрид, Аня Алач, Миодраг Радонич и Константин Соловьёв. Также в съёмках принял участие именитый режиссёр Эмир Кустурица.

В российский прокат «Балканский рубеж» выйдет 21 февраля 2019 года.
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Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО фотографии
Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО фотографии
Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО фотографии
Антон Пампушный и Равшана Куркова защищают Югославию от НАТО фотографии
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