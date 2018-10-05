Крис Эванс попрощался с Капитаном Америкой

Американский актер Крис Эванс
завершил съемки во второй части фильма «Мстители: Война бесконечности
» и попрощался со своим героем – Капитаном Америкой.
«Официально закончил с «Мстителями 4». Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью
», – написал актер в своем аккаунте в Twitter
.
Он также поблагодарил всю съемочную группу и зрителей фильмов с участием Капитана Америки.
Эванс впервые сыграл супергероя в сольной ленте, посвященной становлению Стива Роджерса в Капитана Америку, «Первый мститель
», вышедшей на экраны в 2011 году, затем его герой появлялся во всех «Мстителях» – вместе с другими известными персонажами Marvel.
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