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Крис Эванс попрощался с Капитаном Америкой

5 октября
2018 год

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5 октября 2018
Американский актер Крис Эванс завершил съемки во второй части фильма «Мстители: Война бесконечности» и попрощался со своим героем – Капитаном Америкой.

Крис Эванс попрощался с Капитаном Америкой

«Официально закончил с «Мстителями 4». Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль в течение последних восьми лет было для меня большой честью», – написал актер в своем аккаунте в Twitter.

Он также поблагодарил всю съемочную группу и зрителей фильмов с участием Капитана Америки.

Эванс впервые сыграл супергероя в сольной ленте, посвященной становлению Стива Роджерса в Капитана Америку, «Первый мститель», вышедшей на экраны в 2011 году, затем его герой появлялся во всех «Мстителях» – вместе с другими известными персонажами Marvel.
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