Милош Бикович сыграет Муслима Магомаева

Новости кино
В Баку начались съемки сериала, посвященного знаменитому певцу.
Новости кино
Актер завершил съемки в четвертых «Мстителях».
Рецензии на фильмы
Лайфстайл
Премьера фильма «Без меня»
Лайфстайл
Московская премьера фильма «На районе»
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Актер отказался от алкоголя и наркотиков более 10 лет назад
Ролики фильмов
Родителям придётся изменить отношение друг к другу, чтобы найти пропавшую дочь.
Ролики фильмов
Криминальный авторитет Андрей Смирнов
помогает своему сыну-следователю.
Фестивальная колонка
Обзор свежей конкурсной программы фестиваля дебютов
Ролики фильмов
История любви на фоне войны в Югославии.
Ролики фильмов
Когда взрослый мужчина влюбляется в школьницу.
Интервью
Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика
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