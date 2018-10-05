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Милош Бикович сыграет Муслима Магомаева

5 октября
2018 год

Новости кино >>
5 октября 2018
Компания «Медиаслово» Петра Анурова начала в Баку съемки сериала «Магомаев» для Первого канала, об этом на своей странице в Facebook сообщил один из продюсеров проекта Данила Шарапов.

Милош Бикович сыграет Муслима Магомаева
фото: https://www.facebook.com/danila.sharapov

Режиссером сериала выступает Олег Асадулин, известный по фильмам «Фобос. Клуб страха», «Зеленая карета», «Маршрут построен». Главную роль исполняет Милош Бикович, в картине также заняты Светлана Устинова, Мария Шалаева, Ирина Антоненко и Максим Лагашкин.

Подробности сюжета и дата выхода сериала в эфир пока не сообщаются.
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