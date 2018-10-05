Ассоциация продюсеров кино и телевидения пополнилась тремя компаниями

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вошли студии Corner Work Игоря Угольникова
и «1-2-3 Продакшн», где генеральными продюсерами являются топ-менеджеры телеканала ТВ-3 Валерий Федорович
и Евгений Никишов
, а также компания «Мэйнстрим фильм», сообщает пресс-служба АПКиТ.
«Вступив в Ассоциацию продюсеров, компания Corner Work и я лично намерены внести свой вклад в деятельность организации, которая направлена на развитие российской киноиндустрии
», – заявил Угольников.
В настоящее время Corner Work ведет подготовительную работу по полнометражному проекту «Учености плоды
» об оккупации Пушкиногорья в Великую Отечественную войну, приступить к его съемкам студия планирует весной 2019 года. Также в разработке находится многосерийный телефильм «Полицейский
» по одноименному роману Эдуарда Хруцкого, основанного на реальных событиях начала XX века и повествующего о борьбе с организованной преступностью одного из крупнейших криминалистов и гордости сыскной полиции – надворного советника Бахтина.
Компания «Мэйнстрим фильм» участвовала в производстве сериалов для ТНТ «Физрук
» (по заказу Good Story Media) и «Остров-2
». Фильмография компании также включает два сезона сериала «Корабль
» (при ее участии снят студией Yellow, Black and White и телеканалом «Ю» (только 1 сезон) по заказу СТС) и сериал «Не вместе
» (канал «Домашний»). Сейчас компания сосредоточена на производстве сериала «Большие возможности
» и двух полнометражных фильмов «Читающий мысли
» и «Напарники
».
Компания «1-2-3 Продакшн» входит в субхолдинг «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) и создана на базе телеканала ТВ-3. В производстве у компании сейчас одновременно шесть проектов, в числе которых «Аванпост
» Егора Баранова
, «Эпидемия
» Павла Костомарова
и «Колл-центр
» Алексея Чупова
и Наташи Меркуловой
.
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