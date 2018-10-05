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Ассоциация продюсеров кино и телевидения пополнилась тремя компаниями

5 октября
2018 год

Новости кино >>
5 октября 2018
В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вошли студии Corner Work Игоря Угольникова и «1-2-3 Продакшн», где генеральными продюсерами являются топ-менеджеры телеканала ТВ-3 Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также компания «Мэйнстрим фильм», сообщает пресс-служба АПКиТ.

Ассоциация продюсеров кино и телевидения пополнилась тремя компаниями

«Вступив в Ассоциацию продюсеров, компания Corner Work и я лично намерены внести свой вклад в деятельность организации, которая направлена на развитие российской киноиндустрии», – заявил Угольников.

В настоящее время Corner Work ведет подготовительную работу по полнометражному проекту «Учености плоды» об оккупации Пушкиногорья в Великую Отечественную войну, приступить к его съемкам студия планирует весной 2019 года. Также в разработке находится многосерийный телефильм «Полицейский» по одноименному роману Эдуарда Хруцкого, основанного на реальных событиях начала XX века и повествующего о борьбе с организованной преступностью одного из крупнейших криминалистов и гордости сыскной полиции – надворного советника Бахтина.

Компания «Мэйнстрим фильм» участвовала в производстве сериалов для ТНТ «Физрук» (по заказу Good Story Media) и «Остров-2». Фильмография компании также включает два сезона сериала «Корабль» (при ее участии снят студией Yellow, Black and White и телеканалом «Ю» (только 1 сезон) по заказу СТС) и сериал «Не вместе» (канал «Домашний»). Сейчас компания сосредоточена на производстве сериала «Большие возможности» и двух полнометражных фильмов «Читающий мысли» и «Напарники».

Компания «1-2-3 Продакшн» входит в субхолдинг «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) и создана на базе телеканала ТВ-3. В производстве у компании сейчас одновременно шесть проектов, в числе которых «Аванпост» Егора Баранова, «Эпидемия» Павла Костомарова и «Колл-центр» Алексея Чупова и Наташи Меркуловой.
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