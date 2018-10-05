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Завершились съемки исторического детектива «Купчино»

5 октября
2018 год

Новости кино >>
5 октября 2018
В Санкт-Петербурге завершились исторического детектива канала НТВ «Купчино», сообщает пресс-служба канала.

Завершились съемки исторического детектива «Купчино»
фото: НТВ

История разворачивается вокруг дружбы двух противоположностей, волею судьбы сведённых в милицейском участке ленинградского района Купчино. Главные роли в картине исполнили Алексей Кравченко и молодой актер Григорий Некрасов.

Действие сериала начинается в 1981 году. Несостоявшегося рок-музыканта Фёдора (Некрасов) родители перевозят из Москвы в Ленинград, где родственник устраивает его стажёром в опорный пункт милиции района Купчино. Начальником юного музыканта становится суровый милиционер Васильич (Кравченко). Отношения между напарниками сразу не складываются: Васильич не воспринимает Фёдора всерьёз, а новоиспечённый сотрудник надеется скоро покинуть ненавистную службу. Однако расследование дела о суицидах подростков сближает начальника и подчинённого.

Возобновив свои музыкальные увлечения, Фёдор подключается к местным рокерам. Покупая нелегально пластинки с западной музыкой, его забирает милиция: так он попадает на крючок майора КГБ Круглова. Он предлагает Фёдору работать на него: «сдавать» информацию об антисоветских настроениях и действиях, происходящих в Купчино, включая работу Васильича. И Фёдор соглашается, но при этом преследует свои цели.

Всего в «Купчино» 20 серий. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Алексей КравченкоГригорий Некрасов
фильмы
Купчино

обсуждение >>
№ 2
фан телевизора   5.10.2018 - 18:08
не знаю,что получится читать далее>>
№ 1
тильзит (Тильзит)   5.10.2018 - 16:33
никак, покажут юного Юрия Каспаряна...))) читать далее>>
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