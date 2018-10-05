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Премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоится на Римском кинофестивале

5 октября
2018 год

Новости кино >>
5 октября 2018
Мировая премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоится на 13-м Международном кинофестивале в Риме, который пройдет с 18 по 28 октября, сообщается на официальном сайте смотра.

Премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоится на Римском кинофестивале
фото: Кадр из фильма "Донбасс. Окраина"/пресс-служба картины

Картина рассказывает о вооруженном конфликте в Донбассе в 2014 году. Фильм снят на основе реальных событий, с очевидцами которых (ставшими прототипами героев фильма) был знаком сценарист Алексей Тимошкин, находившийся в это время в эпицентре событий. В центре повествования – молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, направленный в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где вынужденно знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение. Но все они объединены одной мечтой, – чтобы эта война закончилась как можно скорее.

«Все происходящее в фильме «Донбасс. Окраина» основано на реальных событиях. Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий. Важно то, что действие происходит не сегодня, а в 2014 году, когда всё только начиналось. Это не боевик, а «простая» война, по Хемингуэю, когда есть основные задачи: выжить, найти воду, лекарства, пищу», – цитирует пресс-служба ленты слова Рената Давлетьярова.

Главные роли сыграли Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Анна Пескова, Ульяна Курочкина, Женя Малахова. Съемки фильма проходили осенью 2017 года в Крыму под Евпаторией, в заброшенном квартале посёлка Мирный. Российский прокат ленты запланирован на весну 2019 года.
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