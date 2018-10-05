Премьера фильма Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоится на Римском кинофестивале

фото: Кадр из фильма "Донбасс. Окраина"/пресс-служба картины
Картина рассказывает о вооруженном конфликте в Донбассе в 2014 году. Фильм снят на основе реальных событий, с очевидцами которых (ставшими прототипами героев фильма) был знаком сценарист Алексей Тимошкин, находившийся в это время в эпицентре событий. В центре повествования – молодой солдат украинской армии Андрей Соколов, направленный в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где вынужденно знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение. Но все они объединены одной мечтой, – чтобы эта война закончилась как можно скорее.
«Все происходящее в фильме «Донбасс. Окраина» основано на реальных событиях. Сценарист фильма с начала конфликта находился в Донбассе, где собрал несколько историй, вошедших в окончательный сценарий. Важно то, что действие происходит не сегодня, а в 2014 году, когда всё только начиналось. Это не боевик, а «простая» война, по Хемингуэю, когда есть основные задачи: выжить, найти воду, лекарства, пищу», – цитирует пресс-служба ленты слова Рената Давлетьярова.
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