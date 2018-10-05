Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У «Чернобыля. Зоны отчуждения» будет сразу три финала

5 октября
2018 год

Новости кино >>
5 октября 2018
В Москве стартовали съёмки фантастического фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» – полнометражного продолжения одноименного сериала. При этом вместо одного фильма в следующем году в кинотеатральный прокат выйдут сразу три – с одной завязкой, но разными финалами, сообщает пресс-служба канала ТВ-3, ответственного за производство ленты.

У «Чернобыля. Зоны отчуждения» будет сразу три финала

«Завершив трилогию «Гоголь», мы продолжаем эксперименты с прокатом и уже начинаем предлагать дистрибьюторам новый, ещё не освоенный российским кино формат. Мы планируем одновременно выпустить в прокат по сути три разных фильма с одним названием, так чтобы зритель не знал, какая именно из версий достанется именно ему», – цитирует пресс-служба генерального продюсера ТВ-3 Валерия Федоровича.

По его словам, внутри картин будет несколько общих сюжетных точек, после которых действие будет развиваться по-разному. Один и тот же персонаж может быть убит, ранен или остаться в живых. В одной из версий герои будут рассказывать, что с ними произошло, а в другой зритель увидит это своими глазами. Каждый из фильмов будет абсолютно самостоятелен – от зрителя не требуется знания того, что происходило в сериале или в других версиях. Но чтобы узнать всю вселенную, нужно будет посмотреть все три фильма.

Автором сценария нового «Чернобыля» вновь выступил Илья Куликов. Режиссером стал Дмитрий Киселев, известный по картинам «Джентльмены, удачи!» и «Время первых».

«Чернобыль. Зона отчуждения» расскажет о событиях, которые предшествовали первому сезону, и поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. В полнометражном проекте, как и в сериале, снимутся Сергей Романович, Евгений Стычкин, Константин Давыдов, Кристина Казинская, Анвар Халилулаев, Валерия Дмитриева и Илья Щербинин, к которым на этот раз присоединятся Владимир Ильин, Евгений Сытый и Сергей Дрейден.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Константин ДавыдовВалерия ДмитриеваСергей ДрейденВладимир ИльинКристина КазинскаяДмитрий КиселёвИлья КуликовСергей РомановичЕвгений СтычкинЕвгений СытыйВалерий ФедоровичАнвар ХалилулаевИлья Щербинин
фильмы
Время первыхДжентльмены, удачи!Чернобыль. Зона отчужденияЧернобыль. Зона отчуждения-2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Леонид Лелькин
2 октября ушел из жизни актер Леонид Лелькин.
Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.
Дина Солдатова
30 сентября ушла из жизни актриса Дина Солдатова.

День рождения >>

Елена Великанова
Константин Желдин
Аркадий Коваль
Александр Лобанов (III)
Ирина Метлицкая
Александр Михайлов
Виктор Павлов
Екатерина Симаходская
Инна Чурикова
Джесси Айзенберг
Эвалд Бальзер
Лаура Гемсер
Глайнис Джонс
Мари Лафоре
Гай Пирс
Кейт Уинслет
все родившиеся 5 октября >>

Афиша кино >>

На районе
драма
Россия, 2018
Веном
научная фантастика, экранизация
США, 2018
Кислота
драма, комедия
Россия, 2018
Звезда родилась
драма, музыкальный фильм
США, 2018
Любовник моей жены
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Пришельцы в доме
комедия, приключения
Германия, Дания, Люксембург, 2018
Чёрный клановец
биография, криминальный фильм, трагикомедия, экранизация
США, 2018
Школа
триллер
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью