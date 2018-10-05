У «Чернобыля. Зоны отчуждения» будет сразу три финала

В Москве стартовали съёмки фантастического фильма «Чернобыль. Зона отчуждения
» – полнометражного продолжения одноименного сериала
. При этом вместо одного фильма в следующем году в кинотеатральный прокат выйдут сразу три – с одной завязкой, но разными финалами, сообщает пресс-служба канала ТВ-3, ответственного за производство ленты.
«Завершив трилогию «Гоголь», мы продолжаем эксперименты с прокатом и уже начинаем предлагать дистрибьюторам новый, ещё не освоенный российским кино формат. Мы планируем одновременно выпустить в прокат по сути три разных фильма с одним названием, так чтобы зритель не знал, какая именно из версий достанется именно ему
», – цитирует пресс-служба генерального продюсера ТВ-3 Валерия Федоровича
.
По его словам, внутри картин будет несколько общих сюжетных точек, после которых действие будет развиваться по-разному. Один и тот же персонаж может быть убит, ранен или остаться в живых. В одной из версий герои будут рассказывать, что с ними произошло, а в другой зритель увидит это своими глазами. Каждый из фильмов будет абсолютно самостоятелен – от зрителя не требуется знания того, что происходило в сериале или в других версиях. Но чтобы узнать всю вселенную, нужно будет посмотреть все три фильма.
Автором сценария нового «Чернобыля» вновь выступил Илья Куликов
. Режиссером стал Дмитрий Киселев
, известный по картинам «Джентльмены, удачи!
» и «Время первых
».
«Чернобыль. Зона отчуждения» расскажет о событиях, которые предшествовали первому сезону, и поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. В полнометражном проекте, как и в сериале, снимутся Сергей Романович
, Евгений Стычкин
, Константин Давыдов
, Кристина Казинская
, Анвар Халилулаев
, Валерия Дмитриева
и Илья Щербинин
, к которым на этот раз присоединятся Владимир Ильин
, Евгений Сытый
и Сергей Дрейден
.
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