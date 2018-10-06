«Пилигрим» покажет картины «Антон тут рядом» и «Почему я тут»

В честь Второго фестиваля Доку-MENTAL, посвящённого людям с психическими особенностями, который проходит в Центре документального кино с 4 по 7 октября в рамках Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», на платформе российского авторского кино «Пилигрим»
опубликована тематическая подборка документальных и игровых лент из России. Проект запущен при поддержке Союза охраны психического здоровья, арт-объединения CoolConnections и Киностудии Горького.
Согласно пресс-службе платформы, все картины сформированной программы – участники и призёры многочисленных российских и международных фестивалей. Документальные фильмы «Почему я тут» Дарьи Сидоровой
и «Если бы я был» Александра Кащеева
и Евгении Беркович
участвовали в Первом фестивале Доку-MENTAL, а неигровая картина Любови Аркус «Антон тут рядом»
была показана на Венецианском кинофестивале.
Подборка постоянно обновляется. В настоящий момент в неё также включены «Мышеловка» Кристинки Квитко
, «Рай» Бориса Акопова
, «Последний трамвай» Дарьи Молчановой
, Finished Ильи Полякова
, «Дирижабль» Марии Вихровой
, «Для всех я умерла» Анастасии Антоновой
, «Солнечное затмение»
и «Дементьев» Кристины Кужахметовой
. Все ленты доступны для бесплатного и легального просмотра.
После просмотра каждый зритель может финансово поддержать создателей фильмов, а также Фонды «Выход» и «Выход в Петербурге» (на страницах картин «Почему я тут» и «Антон тут рядом»), которые занимаются решением проблем аутизма в России.
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