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«Пилигрим» покажет картины «Антон тут рядом» и «Почему я тут»

6 октября
2018 год

Новости кино >>
6 октября 2018
В честь Второго фестиваля Доку-MENTAL, посвящённого людям с психическими особенностями, который проходит в Центре документального кино с 4 по 7 октября в рамках Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», на платформе российского авторского кино «Пилигрим» опубликована тематическая подборка документальных и игровых лент из России. Проект запущен при поддержке Союза охраны психического здоровья, арт-объединения CoolConnections и Киностудии Горького.

«Пилигрим» покажет картины «Антон тут рядом» и «Почему я тут»
фото: piligrim.fund

Согласно пресс-службе платформы, все картины сформированной программы – участники и призёры многочисленных российских и международных фестивалей. Документальные фильмы «Почему я тут» Дарьи Сидоровой и «Если бы я был» Александра Кащеева и Евгении Беркович участвовали в Первом фестивале Доку-MENTAL, а неигровая картина Любови Аркус «Антон тут рядом» была показана на Венецианском кинофестивале.

Подборка постоянно обновляется. В настоящий момент в неё также включены «Мышеловка» Кристинки Квитко, «Рай» Бориса Акопова, «Последний трамвай» Дарьи Молчановой, Finished Ильи Полякова, «Дирижабль» Марии Вихровой, «Для всех я умерла» Анастасии Антоновой, «Солнечное затмение» и «Дементьев» Кристины Кужахметовой. Все ленты доступны для бесплатного и легального просмотра.

После просмотра каждый зритель может финансово поддержать создателей фильмов, а также Фонды «Выход» и «Выход в Петербурге» (на страницах картин «Почему я тут» и «Антон тут рядом»), которые занимаются решением проблем аутизма в России.
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