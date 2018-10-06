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Мэдисон Исман испугается «Проклятия Аннабель»

6 октября
2018 год

Новости кино >>
6 октября 2018
Молодая актриса Мэдисон Исман, засветившаяся в картине «Джуманджи: Зов джунглей», сыграет главную роль в третьем фильме популярной хоррор-серии «Проклятие Аннабель». Компанию ей составит Маккенна Грейс, уточняет THR.


Сценарист предыдущих частей Гэри Доберман дебютирует на данной ленте в качестве режиссёра. Продюсерами выступают бессменные Джеймс Ван и Питер Сэфран. Съёмки начнутся в текущем месяце, а релиз запланирован на 3 июля 2019 года.

На сей раз действие развернётся в хорошо знакомом зрителям месте — доме супругов Эда и Лоррэйн Уорренов, главных героев «Заклятия», чьим спин-оффом и является «Проклятие Аннабель». Все события будут закручены вокруг комнаты артефактов, где семейство хранит проклятые вещи, включая пресловутую куклу.

Грейс предстанет в образе дочери Уорренов, а Исман сыграет её няню. Обеих ожидает кошмарная ночь в компании Аннабель. Появятся ли в картине сами Уоррены в исполнении Веры Фармиги и Патрика Уилсона, пока неизвестно.
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