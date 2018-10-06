Мэдисон Исман испугается «Проклятия Аннабель»

Молодая актриса Мэдисон Исман
, засветившаяся в картине «Джуманджи: Зов джунглей»
, сыграет главную роль в третьем фильме популярной хоррор-серии «Проклятие Аннабель»
. Компанию ей составит Маккенна Грейс
, уточняет THR
.
Сценарист предыдущих частей Гэри Доберман
дебютирует на данной ленте в качестве режиссёра. Продюсерами выступают бессменные Джеймс Ван
и Питер Сэфран
. Съёмки начнутся в текущем месяце, а релиз запланирован на 3 июля 2019 года.
На сей раз действие развернётся в хорошо знакомом зрителям месте — доме супругов Эда и Лоррэйн Уорренов, главных героев «Заклятия»
, чьим спин-оффом и является «Проклятие Аннабель». Все события будут закручены вокруг комнаты артефактов, где семейство хранит проклятые вещи, включая пресловутую куклу.
Грейс предстанет в образе дочери Уорренов, а Исман сыграет её няню. Обеих ожидает кошмарная ночь в компании Аннабель. Появятся ли в картине сами Уоррены в исполнении Веры Фармиги
и Патрика Уилсона
, пока неизвестно.
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