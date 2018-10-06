София Лиллис сыграет в сказочном триллере «Гретель и Гензель»

Исполнительница роли Беверли Марш в экранизации «Оно» София Лиллис
присоединилась к команде сказочного триллера «Гретель и Гензель»
(Gretel and Hansel), основанного на знаменитой сказке братьев Гримм. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
По сюжету девушка вместе с младшим братом отправляется в лес в поисках работы и пропитания, но там их ждёт только зло.
Ленту поставит Оз Перкинс
(«Февраль»
) по сценарию, который он написал совместно с Робом Хэйесом
. Продюсерами выступают Брайан Кэвэно-Джонс
и Фред Бергер
. За производство отвечает студия Orion Pictures. Съёмки стартуют этой осенью в Ирландии, а дата релиза пока не называется.
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