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София Лиллис сыграет в сказочном триллере «Гретель и Гензель»

6 октября
2018 год

Новости кино >>
6 октября 2018
Исполнительница роли Беверли Марш в экранизации «Оно» София Лиллис присоединилась к команде сказочного триллера «Гретель и Гензель» (Gretel and Hansel), основанного на знаменитой сказке братьев Гримм. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

София Лиллис в «Оно»

По сюжету девушка вместе с младшим братом отправляется в лес в поисках работы и пропитания, но там их ждёт только зло.

Ленту поставит Оз Перкинс («Февраль») по сценарию, который он написал совместно с Робом Хэйесом. Продюсерами выступают Брайан Кэвэно-Джонс и Фред Бергер. За производство отвечает студия Orion Pictures. Съёмки стартуют этой осенью в Ирландии, а дата релиза пока не называется.
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