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«Страйк» продлён на третий сезон

6 октября
2018 год

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6 октября 2018
Сериал «Страйк», основанный на детективах Дж. К. Роулинг, написанных ею под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, вернётся на BBC.

Согласно Deadline, в основу третьего сезона, состоящего из четырёх эпизодов, ляжет последняя книга серии под названием «Смертельно-белый», изданная в сентябре текущего года.


Том Бёрк и Холлидей Грейнджер вновь воплотят образы частного детектива Корморана Страйка и его секретаря Робин Эллакотт соответственно.

По сюжету в офис Страйка приходит молодой человек Билли с просьбой раскрыть преступление, которое он видел в детстве. Расследование приводит главных героев в парламент и зловещую усадьбу, расположенную в сельской глубинке.
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