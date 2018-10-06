«Страйк» продлён на третий сезон

Сериал «Страйк»
, основанный на детективах Дж. К. Роулинг
, написанных ею под псевдонимом Роберт Гэлбрейт
, вернётся на BBC.
Согласно Deadline
, в основу третьего сезона, состоящего из четырёх эпизодов, ляжет последняя книга серии под названием «Смертельно-белый»
, изданная в сентябре текущего года.
Том Бёрк
и Холлидей Грейнджер
вновь воплотят образы частного детектива Корморана Страйка и его секретаря Робин Эллакотт соответственно.
По сюжету в офис Страйка приходит молодой человек Билли с просьбой раскрыть преступление, которое он видел в детстве. Расследование приводит главных героев в парламент и зловещую усадьбу, расположенную в сельской глубинке.
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