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Арми Хаммер присоединился к «Смерти на Ниле»

6 октября
2018 год

Новости кино >>
6 октября 2018
Арми Хаммер составит компанию Галь Гадот в новой экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле», уверяет THR.

Арми Хаммер присоединился к «Смерти на Ниле»
фото: comicbook.com

Майкл Грин, адаптировавший для кино сюжет «Убийства в "Восточном экспрессе"», пишет сценарий сиквела. Кеннет Брана вернётся в качестве исполнителя роли Эркюля Пуаро, ему же, предположительно, доверят режиссёрское кресло.

Детектив «Смерть на Ниле», впервые опубликованный в 1937 году, рассказывает о том, как отдыхающий в Египте Пуаро становится свидетелем любовного треугольника, разрушенного впоследствии убийством.

Картина выйдет в прокат 20 декабря 2019 года.
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