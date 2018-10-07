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В Санкт-Петербурге пройдёт Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket

7 октября
2018 год

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7 октября 2018
Кино.Платформа Potential объявила о начале отбора проектов для участия в секции Work-in-progress в рамках Первого Молодёжного кинорынка Cinemarket 2018, который пройдёт с 3 по 4 ноября в Санкт-Петербурге. К участию приглашаются режиссёры и творческие группы с проектами полнометражных фильмов, теле- и веб-сериалов на стадии разработки. Куратором секции выступает Анна Гудкова, креативный продюсер телеканала ТВ-3, куратор деловой программы Кинотавра, ранее – главный редактор кинокомпании Art Pictures.

В Санкт-Петербурге пройдёт Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential

Согласно пресс-службе платформы, конкурсанты, чьи проекты будут отобраны для очной защиты, представят свои работы перед жюри, куда войдут известные российские продюсеры дебютного и независимого кино, представители крупных кинокомпаний и дистрибьюторы, фестивальные отборщики и эксперты. Среди них продюсеры Елена Гликман, Екатерина Филиппова, Игорь Мишин, глава компании «Нева-фильм» Олег Березин и другие.

Для участия в кинорынке проект может быть на любой стадии разработки, но обязательно наличие видеоматериалов к будущему фильму (тизер, отдельно снятые сцены, кинопробы и т.д.).

В Санкт-Петербурге пройдёт Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket
фото: Пресс-служба Кино.Платформы Potential

Участникам необходимо предоставить название, логлайн, индустриальный синопсис (не более, чем на страницу A4, в среднем 1500 знаков), в котором должны быть заявлены основные герои, их имена и особенности, а также начало, середина и финал истории; сценарий в американском формате; мотивационное письмо с описанием, почему вы хотите сделать этот проект и как вы себе его видите; ссылки на предыдущие работы режиссёра (если таковые есть и если заявку подаёт режиссёр) и вышеуказанные видеоматериалы.

Заявки принимаются до 12 октября, список финалистов будет объявлен 22 октября, а очная защита проектов состоится 3 ноября в рамках 1-го Молодежного кинорынка Cinemarket 2018.
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