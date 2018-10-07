ревью

Новости кино Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет Вспоминаем популярного советского актёра.

Новости кино В Санкт-Петербурге пройдёт Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket На нём состоится очная защита проектов полнометражных фильмов, теле- и веб-сериалов на стадии разработки.

Ролики фильмов «Сорок розовых кустов» Женщины, выжившие в автокатастрофе, получают шанс изменить свою жизнь.

Ролики фильмов «Операция Мухаббат» Чувства влюбленных будут использованы в политической игре между США и СССР.

История кино Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.

Рецензии на фильмы «На районе»: Нереальные пацаны Ольга Зуева превратила Данилу Козловского в гопника. Неудачно.