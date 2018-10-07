Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет

Сегодня, 7 октября
, исполнилось бы 90
лет заслуженному артисту РСФСР, Народному артисту России, популярному советскому актёру и мастеру дубляжа Юрию Саранцеву
.
Юрий Дмитриевич Саранцев
родился 7 октября 1928
года в селе Большой Мелик Саратовской области. В 1951-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Юткевича
и Михаила Ромма
. Тогда же он был принят в труппу Театра-студии киноактёра
. С 1957 года — актёр киностудии имени Горького. Был женат на актрисе Вере Петровой
. Их дочь Екатерина
в юности снялась в фильме «На горе стоит гора»
, но впоследствии не пошла по стопам родителей.
В кино дебютировал в 1950-м, сыграв в короткометражной ленте «В степи»
, а через год состоялся его полнометражный дебют в киноповести Сергея Герасимова «Сельский врач»
. На его счету более 150
ролей в кино. Его персонажей можно увидеть в таких известных картинах, как «Верные друзья»
, «Планета бурь»
, «Тридцать три»
, «Преступление и наказание»
, «Гиперболоид инженера Гарина»
, «Дай лапу, Друг!»
, «В бой идут одни "старики"»
, «Жестокий романс»
, «Время собирать камни»
и многих других. Актёр озвучил героев более 350
фильмов, среди которых не только иностранные, но и отечественные художественные и мультипликационные картины. В частности, его голосом говорил Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили
.
Юрий Дмитриевич ушёл из жизни 24 августа 2005
года в Москве от инсульта. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище столицы.
обсуждение >>