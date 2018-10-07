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Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет

7 октября
2018 год

Новости кино >>
7 октября 2018
Сегодня, 7 октября, исполнилось бы 90 лет заслуженному артисту РСФСР, Народному артисту России, популярному советскому актёру и мастеру дубляжа Юрию Саранцеву.

Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет

Юрий Дмитриевич Саранцев родился 7 октября 1928 года в селе Большой Мелик Саратовской области. В 1951-м окончил ВГИК, где учился в мастерской Сергея Юткевича и Михаила Ромма. Тогда же он был принят в труппу Театра-студии киноактёра. С 1957 года — актёр киностудии имени Горького. Был женат на актрисе Вере Петровой. Их дочь Екатерина в юности снялась в фильме «На горе стоит гора», но впоследствии не пошла по стопам родителей.

В кино дебютировал в 1950-м, сыграв в короткометражной ленте «В степи», а через год состоялся его полнометражный дебют в киноповести Сергея Герасимова «Сельский врач». На его счету более 150 ролей в кино. Его персонажей можно увидеть в таких известных картинах, как «Верные друзья», «Планета бурь», «Тридцать три», «Преступление и наказание», «Гиперболоид инженера Гарина», «Дай лапу, Друг!», «В бой идут одни "старики"», «Жестокий романс», «Время собирать камни» и многих других. Актёр озвучил героев более 350 фильмов, среди которых не только иностранные, но и отечественные художественные и мультипликационные картины. В частности, его голосом говорил Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили.

Юрий Дмитриевич ушёл из жизни 24 августа 2005 года в Москве от инсульта. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище столицы.
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