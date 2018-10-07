Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных»

Новости кино
Хоррор поставит Майкл Чавес.
Новости кино
Ролики фильмов
Вдова шахтёра бросает мать и дочь и уезжает в Москву на заработки на долгих 11 лет.
Новости кино
Релиз хоррора запланирован на 5 апреля 2019 года.
Новости кино
Вспоминаем популярного советского актёра.
Новости кино
На нём состоится очная защита проектов полнометражных фильмов, теле- и веб-сериалов на стадии разработки.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Женщины, выжившие в автокатастрофе, получают шанс изменить свою жизнь.
Ролики фильмов
Чувства влюбленных будут использованы в политической игре между США и СССР.
История кино
Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.
Рецензии на фильмы
Ольга Зуева превратила Данилу Козловского в гопника. Неудачно.
Рецензии на фильмы
Умеренно остроумная ретро-комедия Спайка Ли
о бесконечном противостоянии либералов и консерваторов
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