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Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных»

7 октября
2018 год

Новости кино >>
7 октября 2018
В сети появились кадры из новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Снимки опубликовало издание Entertainment Weekly.

Главные роли в картине исполняют Джейсон Кларк (Луис Крид), Эми Шейметц (Рэйчел Крид) и Джон Литгоу (Джуд Крэндалл).

Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных»
фото: ew.com

Режиссёрское кресло поделили на двоих Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Релиз запланирован на 5 апреля 2019 года.

Впервые роман был экранизирован в 1989-м Мэри Ламберт, а спустя три года режиссёр создала сиквел с Эдвардом Ферлонгом в главной роли.
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Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных» фотографии
Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных» фотографии
Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных» фотографии
Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных» фотографии
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