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Брайс Даллас Ховард и Таика Вайтити снимут «Мандалорца»

7 октября
2018 год

Новости кино >>
7 октября 2018
Стартовали съёмки игрового сериала из вселенной «Звёздных войн» под названием «Мандалорец», чьим сценаристом и продюсером числится Джон Фавро. Об этом сообщает Variety.

В режиссёрское кресло компания Disney усадила Брайс Даллас Ховард, Таику Вайтити, Дебору Чоу («Железный кулак») и Рика Фамуйиву («Семейная свадьба»). За постановку первого эпизода отвечает Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»).

Брайс Даллас Ховард и Таика Вайтити снимут «Мандалорца»
фото: variety.com

По словам Фавро, телешоу расскажет об «одиноком стрелке, обитающем в отдалённых уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики», который продолжит дело Джанго и Бобы Феттов. Действие развернётся в период, пропущенный «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы», то есть «после падения Галактической Империи и до возникновения Первого Ордена».

Премьера «Мандалорца» состоится в 2019 году на стриминговом сервисе Disney.
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