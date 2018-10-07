Брайс Даллас Ховард и Таика Вайтити снимут «Мандалорца»

ревью

Новости кино Джеймс Ван нашёл режиссёра для третьего «Заклятия» Хоррор поставит Майкл Чавес.

Ролики фильмов «Потерянное счастье» Вдова шахтёра бросает мать и дочь и уезжает в Москву на заработки на долгих 11 лет.

Новости кино Опубликованы первые кадры из нового «Кладбища домашних животных» Релиз хоррора запланирован на 5 апреля 2019 года.

Новости кино Юрию Саранцеву исполнилось бы 90 лет Вспоминаем популярного советского актёра.

Новости кино В Санкт-Петербурге пройдёт Первый Молодёжный кинорынок Cinemarket На нём состоится очная защита проектов полнометражных фильмов, теле- и веб-сериалов на стадии разработки.

Ролики фильмов «Сорок розовых кустов» Женщины, выжившие в автокатастрофе, получают шанс изменить свою жизнь.

Ролики фильмов «Операция Мухаббат» Чувства влюбленных будут использованы в политической игре между США и СССР.

История кино Образы тинейджеров в фильмах на тему школы и вуза Тинейджеры сегодня стали не только аудиторией, но и источниками медийных посланий.