Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джеймс Ван нашёл режиссёра для третьего «Заклятия»

7 октября
2018 год

Новости кино >>
7 октября 2018
Джеймс Ван уступит режиссёрское кресло третьей части популярной хоррор-серии «Заклятие» Майклу Чавесу, с которым сотрудничал над ещё не вышедшей в прокат лентой «Проклятие Ла Йороны», уверяет THR.

По словам Вана, данный режиссёр умеет привнести эмоциональность в сюжет и прекрасно понимает суть ужаса.


Картина расскажет об очередном эпизоде из карьеры исследователей паранормальных явлений Эда (Патрик Уилсон) и Лоррейн Уорренов (Вера Фармига).

Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон, работавший над вторым «Заклятием». Ван и Питер Сэфран выступают в качестве продюсеров.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз
Мэдисон Исман испугается «Проклятия Аннабель»
Таисса Фармига поселилась в румынском монастыре в трейлере «Проклятия монахини»
Поиск по меткам
сиквелфраншизаХоррор
персоны
Дэвид Л. ДжонсонПатрик УилсонВера Фармига
фильмы
ЗаклятиеЗаклятие 2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.
Леонид Лелькин
2 октября ушел из жизни актер Леонид Лелькин.
Роман Карцев
2 октября скончался актер Роман Карцев.
Шарль Азнавур
1 октября ушёл из жизни певец Шарль Азнавур.

День рождения >>

Владимир Богданов
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов (III)
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Александр Стариков
Джо Армстронг
Линда Гриффитс
Радослав Каим
Санни Меллес
Рышард Петруский
Джун Эллисон
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью