Джеймс Ван нашёл режиссёра для третьего «Заклятия»

Джеймс Ван
уступит режиссёрское кресло третьей части популярной хоррор-серии «Заклятие» Майклу Чавесу
, с которым сотрудничал над ещё не вышедшей в прокат лентой «Проклятие Ла Йороны»
, уверяет THR
.
По словам Вана, данный режиссёр умеет привнести эмоциональность в сюжет и прекрасно понимает суть ужаса.
Картина расскажет об очередном эпизоде из карьеры исследователей паранормальных явлений Эда (Патрик Уилсон
) и Лоррейн Уорренов (Вера Фармига
).
Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон
, работавший над вторым «Заклятием»
. Ван и Питер Сэфран
выступают в качестве продюсеров.
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