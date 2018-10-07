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«Твин Пикс» погрузит в безумие виртуальное пространство

7 октября
2018 год

Новости кино >>
7 октября 2018
Зритель окажется в пасти безумия культового «Твин Пикса» не только на телевизионном экране, но и в виртуальном пространстве.

Как сообщает Collider, Дэвид Линч анонсировал вместе со студией Collider Games и каналом Showtime игру Twin Peaks VR, разрабатываемую для HTC Vive и Oculus Rift.

«Твин Пикс» погрузит в безумие виртуальное пространство
фото: collider.com

Опробовать её можно будет на фестивале Festival of Disruption, который пройдёт в Лос-Анджелесе с 13 по 14 октября. Дата релиза пока неизвестна.

Игрокам предстоит повторить путь агента Дейла Купера в леса Гластонбери, где можно будет посетить небезызвестную Красную комнату. Главное — уцелеть после встречи с неизведанным и вернуться в реальность. В игре будет много отсылок ко всем сезонам сериала.
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