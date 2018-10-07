«Твин Пикс» погрузит в безумие виртуальное пространство

Зритель окажется в пасти безумия культового «Твин Пикса»
не только на телевизионном экране, но и в виртуальном пространстве.
Как сообщает Collider
, Дэвид Линч
анонсировал вместе со студией Collider Games и каналом Showtime игру Twin Peaks VR
, разрабатываемую для HTC Vive и Oculus Rift.
Опробовать её можно будет на фестивале Festival of Disruption, который пройдёт в Лос-Анджелесе с 13 по 14 октября. Дата релиза пока неизвестна.
Игрокам предстоит повторить путь агента Дейла Купера в леса Гластонбери, где можно будет посетить небезызвестную Красную комнату. Главное — уцелеть после встречи с неизведанным и вернуться в реальность. В игре будет много отсылок ко всем сезонам сериала.
обсуждение >>