Анастасия Микульчина и Павел Баршак борются за голоса – детские и взрослые

Кино-театр.ру
представляет премьеру трейлера музыкальной драмы Алены Райнер
«Хор
» производства компаний «Марс Медиа» и «Амедиа продакшн».
Главным героем «Хора» является подросток из Люберец Юра Соловьев, который, однажды услышав песни Робертино Лоретти, тоже начинает петь. Роль Юры играет Олег Чугунов
, несмотря на юный возраст имеющий за плечами уже обширную фильмографию. Он рассказывает, что очень хотел получить эту роль, попробовать себя в таком большом проекте, в новом образе. Всего в детском кастинге «Хора» приняло участие 3,5 тысячи ребят, длился он восемь месяцев.
«С детьми надо быть предельно честными. Ты играешь в определенную игру: если ты позволишь себе врать, то и они тебе будут врать. Если со взрослыми актерами где-то больше тратишься, где-то меньше; где-то стараешься на них переложить немного нагрузки, зная, что это актеры, с которыми ты работаешь уже не первый проект, то с детьми надо быть честными. Если не выкладываешься ты, то и от них ничего не дождешься. Если ты врешь на площадке, то и они будут врать. Они не играют, они существуют. Соответственно, ты уже не спрячешься за плейбэк, за наушники, за рацию вторых режиссеров – ты выходишь с ними в абсолютно честную, открытую игру
», – говорила во время съемок
Райнер.
Будучи соавтором сценария, Райнер прекрасно понимала, какие именно герои, типажи ей нужны – чтобы ребята на площадке не играли, а были «такими, какие есть». Всего, по словам создателя «Хора», в сериале 40% сюжетных линий – это именно линии с участием детей. Конечно, они будут пересекаться со взрослыми героями.
«Появляется подводный камень – актеров, которые взаимодействуют с детьми, нужно подтягивать под этот уровень. И очень часто хорошим актерам, с которыми мы уже не раз работали, я говорю: "Ребята, не вылетаем, органичнее, не жмем, вы с детьми, они вас не переигрывают, они работают, как лакмусовая бумажка. Театральщина, которая где-то хороша и нужна, здесь начинает работать против вас"
», – рассказывает режиссер.
Сам же проект Райнер называет «взрослым кино про маленьких людей».
«"Хор" – это не фильм про коллектив, вместе поющий какие-то песни. Хор – это понятие жизни. В идее самого сценария заложено, что хор – это соединение несоединимых личностей. Это разные времена, существующие в параллели. Это поколение детей, родителей, бабушек-дедушек, прошлых поколений, с которыми мы связаны, будущих поколений
», – отмечает режиссер.
В сериале сыграли Сергей Голомазов
, Анастасия Микульчина
, Павел Баршак
, Михаил Жигалов
, Юлия Ауг
, Дмитрий Астрахан
и другие. «Хор» выйдет в эфир Первого канала в текущем телесезоне.
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