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Анастасия Микульчина и Павел Баршак борются за голоса – детские и взрослые

8 октября
2018 год

Новости кино >>
8 октября 2018
Кино-театр.ру представляет премьеру трейлера музыкальной драмы Алены Райнер «Хор» производства компаний «Марс Медиа» и «Амедиа продакшн».



Главным героем «Хора» является подросток из Люберец Юра Соловьев, который, однажды услышав песни Робертино Лоретти, тоже начинает петь. Роль Юры играет Олег Чугунов, несмотря на юный возраст имеющий за плечами уже обширную фильмографию. Он рассказывает, что очень хотел получить эту роль, попробовать себя в таком большом проекте, в новом образе. Всего в детском кастинге «Хора» приняло участие 3,5 тысячи ребят, длился он восемь месяцев.

«С детьми надо быть предельно честными. Ты играешь в определенную игру: если ты позволишь себе врать, то и они тебе будут врать. Если со взрослыми актерами где-то больше тратишься, где-то меньше; где-то стараешься на них переложить немного нагрузки, зная, что это актеры, с которыми ты работаешь уже не первый проект, то с детьми надо быть честными. Если не выкладываешься ты, то и от них ничего не дождешься. Если ты врешь на площадке, то и они будут врать. Они не играют, они существуют. Соответственно, ты уже не спрячешься за плейбэк, за наушники, за рацию вторых режиссеров – ты выходишь с ними в абсолютно честную, открытую игру», – говорила во время съемок Райнер.

Будучи соавтором сценария, Райнер прекрасно понимала, какие именно герои, типажи ей нужны – чтобы ребята на площадке не играли, а были «такими, какие есть». Всего, по словам создателя «Хора», в сериале 40% сюжетных линий – это именно линии с участием детей. Конечно, они будут пересекаться со взрослыми героями.

«Появляется подводный камень – актеров, которые взаимодействуют с детьми, нужно подтягивать под этот уровень. И очень часто хорошим актерам, с которыми мы уже не раз работали, я говорю: "Ребята, не вылетаем, органичнее, не жмем, вы с детьми, они вас не переигрывают, они работают, как лакмусовая бумажка. Театральщина, которая где-то хороша и нужна, здесь начинает работать против вас"», – рассказывает режиссер.

Сам же проект Райнер называет «взрослым кино про маленьких людей».

«"Хор" – это не фильм про коллектив, вместе поющий какие-то песни. Хор – это понятие жизни. В идее самого сценария заложено, что хор – это соединение несоединимых личностей. Это разные времена, существующие в параллели. Это поколение детей, родителей, бабушек-дедушек, прошлых поколений, с которыми мы связаны, будущих поколений», – отмечает режиссер.

В сериале сыграли Сергей Голомазов, Анастасия Микульчина, Павел Баршак, Михаил Жигалов, Юлия Ауг, Дмитрий Астрахан и другие. «Хор» выйдет в эфир Первого канала в текущем телесезоне.
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