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Марго Робби предложили стать Барби

8 октября
2018 год

Новости кино >>
8 октября 2018
Проект про самую знаменитую в мире куклу Барби перешел под управление студии Warner Bros., на главную роль теперь рассматривается Марго Робби, сообщает The Hollywood reporter.

Марго Робби предложили стать Барби
фото: Кадр из фильма "Конченая"

Изначально проект, анонсированный еще в 2014 году, разрабатывался производителем игрушек Mattel со студией Sony. В 2016 году сообщалось о том, что на главную роль рассматривается актриса Эми Шумер, однако спустя несколько месяцев стало известно, что Шумер точно не примет участие в фильме о Барби из-за съемочного графика. Студия начала переговоры с Энн Хэтэуэй, прокат фильма был запланирован на июнь 2018 года.

Однако в январе этого года Sony перенесла планируемый релиз на 8 мая 2020 года, подробностей проекта не было, затем студия выбыла из проекта. Теперь обладатель прав на Барби Mattel нашли партнера в лице Warner Bros. Студия, как утверждают источники The Hollywood reporter, пригласили работать на проекте режиссера «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс и актрису Марго Робби, которая работала с Warner Bros. на проекте «Отряд самоубийц». Окончательное решение о будущем проекта пока не принято.

Ранее сообщалось, что фильм расскажет про куклу, которая живёт в волшебной стране Барбиленд. Внезапно граждане изгоняют главную героиню из-за того, что она кажется им недостаточно совершенной. Теперь кукле придётся осваиваться в реальном мире.
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