Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 29 октября

Третий сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует в эфире канала СТС 29 октября в 20.00, сообщает пресс-служба канала.
фото: СТС
После того как Лёша (Михаил Трухин) выкупил обратно роскошный особняк, почётное место главы двух кланов Ивановых досталось ему. Только такой расклад не по вкусу Антону (Сергей Бурунов), привыкшему к статусу вожака стаи, и теперь он готов на всё, чтобы в документах на дом появилось его имя. В войне за «престол» все средства хороши, даже если придётся взорвать вертолёт, научиться кататься на сигвее, стрелять из лука и вернуться в 1917 год — во времена помещиков и крестьян.
Кроме уже известных героев в сериале также появится Анна Семенович – она станет сексуальной фантазией верного семьянина Лёши и первой звездой, примерившей эксклюзивное платье от Ивановых. По сюжету певица навещает Лёшу Иванова только во сне, но каждый раз в откровенном пеньюаре кокетничает с ним.
Кроме звёздной фантазии героя Михаила Трухина в новых сериях ожидают также футбольные соревнования, катание на сигвее и стрельба из лука.
«Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нём в компании дочери. В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Както ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием», – признавался актёр.
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