Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 29 октября

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Новости кино Телеканал НТВ снимает сериал про сыскную полицию Действие детектива развернется в начале XX века в Петербурге.

Лайфстайл Степан Михалков показал свой загородный дом и рассказал о «клане Михалковых-Кончаловских-Вертинских» Ширится и растет кинематографическая армия

Новости кино Марго Робби предложили стать Барби Проект про самую знаменитую в мире куклу перешел под управление новой студии, поиски актрисы на главную роль продолжаются.

Ролики фильмов «Хор» Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.

Ролики фильмов «Под дождем не видно слез» Страсть или долг? Какое чувство окажется сильнее?

Рецензии на фильмы «Гофманиада» Станислава Соколова: Просто куклы стали старше Полнометражный кукольный мультфильм с трагической судьбой

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