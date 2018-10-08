Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 29 октября

8 октября
2018 год

Новости кино >>
8 октября 2018
Третий сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует в эфире канала СТС 29 октября в 20.00, сообщает пресс-служба канала.

Новый сезон сериала «Ивановы-Ивановы» стартует 29 октября
фото: СТС

После того как Лёша (Михаил Трухин) выкупил обратно роскошный особняк, почётное место главы двух кланов Ивановых досталось ему. Только такой расклад не по вкусу Антону (Сергей Бурунов), привыкшему к статусу вожака стаи, и теперь он готов на всё, чтобы в документах на дом появилось его имя. В войне за «престол» все средства хороши, даже если придётся взорвать вертолёт, научиться кататься на сигвее, стрелять из лука и вернуться в 1917 год — во времена помещиков и крестьян.

Кроме уже известных героев в сериале также появится Анна Семенович – она станет сексуальной фантазией верного семьянина Лёши и первой звездой, примерившей эксклюзивное платье от Ивановых. По сюжету певица навещает Лёшу Иванова только во сне, но каждый раз в откровенном пеньюаре кокетничает с ним.

Кроме звёздной фантазии героя Михаила Трухина в новых сериях ожидают также футбольные соревнования, катание на сигвее и стрельба из лука.

«Честно говоря, сигвей купил в позапрошлом году и с удовольствием рассекаю на нём в компании дочери. В футболе я понимаю меньше, а вот из лука, кстати, стрелял. Както ездил с друзьями на охотничью базу, а там в качестве развлечения предложили стрельбу из лука. Это оказалось очень увлекательным занятием», – признавался актёр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Сергей БуруновАнна СеменовичМихаил Трухин
фильмы
Ивановы-Ивановы (все сезоны)

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Нила Крюкова
5 октября ушла из жизни актриса Нила Крюкова.
Махмуд Рафиков
4 октября ушёл из жизни кинооператор Махмуд Рафиков.

День рождения >>

Татьяна Агафонова
Марк Бернес
Людмила Дребнёва
Игорь Жижикин
Леонид Куравлёв
Алексей Сафонов
Сергей Тарамаев
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Клод Жад
Кристанна Локэн
Сигурни Уивер
Мартин Хендерсон
Чеви Чейз
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Хор»
Ролики фильмов
«Хор»
Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.