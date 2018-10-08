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Телеканал НТВ снимает сериал про сыскную полицию

8 октября
2018 год

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8 октября 2018
НТВ приступил к съёмкам нового исторического детектива «Безсоновъ», сообщает пресс-служба телеканала.

Телеканал НТВ снимает сериал про сыскную полицию
фото: НТВ

Действие картины развернётся в начале XX века в столице Российской империи – Петербурге. Главную роль – сыщика-гения Николая Безсонова – исполнил молодой актёр Денис Нурулин.

«Моего героя зовут Николай Безсонов. Это молодой князь, который закончил два факультета – юридический и химический. Он очень умный человек, с гениальной памятью, с честным и справедливым отношением к людям, которые считают его не таким как все. И он действительно не такой как все. Он мыслит по-другому – на 2-3 шага вперёд. Он добивается справедливости и помогает людям! Другой бы человек закрыл глаза на всё и ушёл, но не Безсонов! Он – авантюрист: лёгкий, добрый и честный», – говорит Нурулин.

Его герой волею случая и по велению сердца становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно и лишь опытный чиновник Пётр Романович Щукин (Алексей Гришин) видит в молодом человеке будущую звезду сыска. Вдвоём они пытаются раскрыть целую цепь загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.
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