Подведены итоги анимационного фестиваля «Крок»

ХХV Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК
», который проходил с 30 сентября по 8 октября по маршруту: Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород, подвел итоги, сообщается на официальном сайте смотра
.
Гран-при и семь тысяч евро призовых получил российский мультфильм «Митина любовь
» Светланы Филипповой
. Приз зрительских симпатий достался ленте «Пять минут до моря
» Натальи Мирзоян
, эта же работа отмечена спецпризом «За прочувствованное изложение теории относительности». Особый приз имени Александра Татарского
«Пластилиновая ворона» – «За высший пилотаж» и 5 тысяч евро – ушел французскому «Столу
» режиссера Евгения Бойцова
. Призов имени Тонино Гуэрра
удостоены «Потерянный сад» Натальи Чернышовой
, «Суета Сует
» Алексея Туркуса
и заставка нынешнего «КРОКа», над которой работали режиссеры Суреш
и Нилима Эриат
. Специальный приз «За оригинальность сценария и чувствительность, с которой изображены человеческие отношения» получил мультфильм «Кошачьи дни
» (Германия, Япония) режиссера Йона Фрики
, Лучшим детским фильмом была названа «Теория заката» Романа Соколова
.
В категории «дипломные работы» лучшим стал чешский мультфильм «Мы же люди, в конце концов» Яна Мики
, дипломы здесь достались китайской ленте «Сестра
» и британской картине «Об-личение
». В категории «первые профессиональные фильмы» победили американские «Уик-энды» Тревора Хименеса
, дипломами отметили французский фильм «Берегись интуиации
», российский «Первый гром
» и корейский «ОО
».
Среди коротких фильмов (до 5 минут) лучшим стало израильское «Расставание
», в категории фильмов продолжительностью от 5 до 10 минут победил словацкий «Желтый
», а среди мультфильмов от 10 до 50 минут лучшим стала копродукция Бельгии, Франции и Нидерландов «Этот великолепный торт!
».
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