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Подведены итоги анимационного фестиваля «Крок»

8 октября
2018 год

Новости кино >>
8 октября 2018
ХХV Международный фестиваль анимационных фильмов «КРОК», который проходил с 30 сентября по 8 октября по маршруту: Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород, подвел итоги, сообщается на официальном сайте смотра.

Подведены итоги анимационного фестиваля «Крок»

Гран-при и семь тысяч евро призовых получил российский мультфильм «Митина любовь» Светланы Филипповой. Приз зрительских симпатий достался ленте «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян, эта же работа отмечена спецпризом «За прочувствованное изложение теории относительности». Особый приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» – «За высший пилотаж» и 5 тысяч евро – ушел французскому «Столу» режиссера Евгения Бойцова. Призов имени Тонино Гуэрра удостоены «Потерянный сад» Натальи Чернышовой, «Суета Сует» Алексея Туркуса и заставка нынешнего «КРОКа», над которой работали режиссеры Суреш и Нилима Эриат. Специальный приз «За оригинальность сценария и чувствительность, с которой изображены человеческие отношения» получил мультфильм «Кошачьи дни» (Германия, Япония) режиссера Йона Фрики, Лучшим детским фильмом была названа «Теория заката» Романа Соколова.

В категории «дипломные работы» лучшим стал чешский мультфильм «Мы же люди, в конце концов» Яна Мики, дипломы здесь достались китайской ленте «Сестра» и британской картине «Об-личение». В категории «первые профессиональные фильмы» победили американские «Уик-энды» Тревора Хименеса, дипломами отметили французский фильм «Берегись интуиации», российский «Первый гром» и корейский «ОО».

Среди коротких фильмов (до 5 минут) лучшим стало израильское «Расставание», в категории фильмов продолжительностью от 5 до 10 минут победил словацкий «Желтый», а среди мультфильмов от 10 до 50 минут лучшим стала копродукция Бельгии, Франции и Нидерландов «Этот великолепный торт!».
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