«Спитак» Александра Котта выдвинут Арменией на «Оскар»

Всего в числе зарегистрированных претендентов – 87 картин. В их числе «Хрусталь» Дарьи Жук, первый за много лет кандидат от Беларуси, «Донбасс» Сергея Лозницы, представляющий Украину, а также такие известные фестивальной публике картины, как «Закат» Ласло Немеша (Венгрия), «Догмэн» Маттео Гарроне (Италия), «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда (Япония), «Рома» Альфонсо Куарона (Мексика), «Холодная война» Павла Павликовского (Польша), «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде (Румыния) и «Пылающий» Чхан-дон Ли (Южная Корея).
Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 22 января. Церемония вручения наград пройдет 24 февраля 2019 года.
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