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«Спитак» Александра Котта выдвинут Арменией на «Оскар»

9 октября
2018 год

Новости кино >>
9 октября 2018
Американская киноакадемия завершила прием заявок не англоязычных картин, претендующих на включение в номинацию «лучший фильм на иностранном языке», сообщает пресс-служба академии.

«Спитак» Александра Котта выдвинут Арменией на «Оскар»
фото: Tim Boyle/Getty

Россию, как сообщалось ранее, в списке претендентов на номинацию представляет режиссерский дебют Константина Хабенского «Собибор». Интересно, что в числе претендентов оказалась и другая лента российского режиссера – «Спитак» Александра Котта, выдвинутая от Армении. Казахстан в свою очередь выдвинул на американскую премию «Айку» Сергея Дворцевого.

Всего в числе зарегистрированных претендентов – 87 картин. В их числе «Хрусталь» Дарьи Жук, первый за много лет кандидат от Беларуси, «Донбасс» Сергея Лозницы, представляющий Украину, а также такие известные фестивальной публике картины, как «Закат» Ласло Немеша (Венгрия), «Догмэн» Маттео Гарроне (Италия), «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда (Япония), «Рома» Альфонсо Куарона (Мексика), «Холодная война» Павла Павликовского (Польша), «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде (Румыния) и «Пылающий» Чхан-дон Ли (Южная Корея).

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 22 января. Церемония вручения наград пройдет 24 февраля 2019 года.
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