Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября

«Когда я готовилась к роли, я много всего пересмотрела, перечитала, я видела все интервью Светланы Аллилуевой. Она - интересная личность и грандиозный женский персонаж. Нелегко было все это разбирать, пытаться соотносить с собой, погружаться в историю», – цитирует пресс-служба Первого канала Викторию Романенко.
Действие сериала охватывает основные события жизни Светланы Аллиллуевой с 1942 по 1966 годы.
«Учеба в школе, начало романа с Каплером, два ее замужества, рождение детей, и 1966 год - отъезд из СССР. В книге «Двадцать писем к другу» Светлана Аллилуева подробно описывает то время, о котором мы рассказываем. Мы отталкивались именно от ее слов, а не от воспоминаний о ней. В фильме мы проживаем с ней самый драматичный кусок истории страны от возвеличивания Сталина до разоблачения культа Сталина на 20-м съезде», – отмечает режиссер Евгений Звездаков.
Он подчеркивает, что «Светлана» – это художественное произведение, лишь версия событий. Именно поэтому некоторые исторические имена в фильме были изменены.
«Мы старались не залезать к нашей героине в нижнее белье, мы хотели рассказать личную историю. Следствием ее непростых отношений с отцом были поиски на протяжении всей жизни своего абсолютного мужчины. Мы показываем историю женщины Светланы Аллилуевой, что творилось у нее внутри, что она чувствовала, как она с этим боролась», – подчеркивает Романенко.
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