Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября

ревью

Новости кино «Спитак» Александра Котта выдвинут Арменией на «Оскар» Российский «Собибор» также зарегистрирован в качестве кандидата на соискание премии Американской киноакадемии.

Обзор сериалов «Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... Артура Смольянинова сослали на конюшню

Новости кино Подведены итоги анимационного фестиваля «Крок» Гран-при получила российская лента «Митина любовь».

Новости кино Телеканал НТВ снимает сериал про сыскную полицию Действие детектива развернется в начале XX века в Петербурге.

Ролики фильмов «Хор» Школьник из Люберец вместе с хором готовится к телефестивалю «Песня года», от которого зависит судьба коллектива.

Ролики фильмов «Забытое преступление» Во время расследования следователь с амнезией обнаруживает, что похитил чужую жену.

Рецензии на фильмы «Гофманиада» Станислава Соколова: Просто куклы стали старше Полнометражный кукольный мультфильм с трагической судьбой