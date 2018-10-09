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Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября

9 октября
2018 год

Новости кино >>
9 октября 2018
Многосерийный фильм «Светлана», посвященный дочери Сталина Светлане Аллилуевой, выйдет на Первом канале 15 октября, сообщает пресс-служба канала.

Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября
фото: Съемки сериала "Светлана"/Первый канал

Сценарий ленты написан Александром БородянскимДжуна», «Белый тигр», «Ворошиловский стрелок»), режиссером выступил Евгений Звездаков, работавший над сериалами «Шакал» и «Паук». Иосифа Сталина сыграл Сергей Колтаков, главную роль сыграла актриса театра «Современник» Виктория Романенко.

«Когда я готовилась к роли, я много всего пересмотрела, перечитала, я видела все интервью Светланы Аллилуевой. Она - интересная личность и грандиозный женский персонаж. Нелегко было все это разбирать, пытаться соотносить с собой, погружаться в историю», – цитирует пресс-служба Первого канала Викторию Романенко.

Действие сериала охватывает основные события жизни Светланы Аллиллуевой с 1942 по 1966 годы.

«Учеба в школе, начало романа с Каплером, два ее замужества, рождение детей, и 1966 год - отъезд из СССР. В книге «Двадцать писем к другу» Светлана Аллилуева подробно описывает то время, о котором мы рассказываем. Мы отталкивались именно от ее слов, а не от воспоминаний о ней. В фильме мы проживаем с ней самый драматичный кусок истории страны от возвеличивания Сталина до разоблачения культа Сталина на 20-м съезде», – отмечает режиссер Евгений Звездаков.

Он подчеркивает, что «Светлана» – это художественное произведение, лишь версия событий. Именно поэтому некоторые исторические имена в фильме были изменены.

«Мы старались не залезать к нашей героине в нижнее белье, мы хотели рассказать личную историю. Следствием ее непростых отношений с отцом были поиски на протяжении всей жизни своего абсолютного мужчины. Мы показываем историю женщины Светланы Аллилуевой, что творилось у нее внутри, что она чувствовала, как она с этим боролась», – подчеркивает Романенко.

В сериале также сыграли Павел Трубинер, Сергей Колос, Олег Осипов, Роберт Студеновский, Елизавета Александрова, Елизавета Нилова, Мурад Султаниязов и другие.
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Белый ТигрВорошиловский стрелокДжунаПаукСветланаШакал

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Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября фотографии
Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября фотографии
Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября фотографии
Сериал про Светлана Аллилуеву выйдет на Первом канале 15 октября фотографии
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