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Российский Comic Con подвел итоги работы

9 октября
2018 год

Новости кино >>
9 октября 2018
Пятый фестиваль Comic Con Russia, который проходил с 4 по 7 октября в Москве одновременно с выставкой интерактивных развлечений «Игромир», подвел итоги своей работы.

Российский Comic Con подвел итоги работы
фото: Comic Con Russia

«В этом году оба мероприятия посетило более 170 тысяч посетителей за четыре дня работы. Более 200 компаний, в числе которых WDSSPR, UPI, «Каро-Премьер», «Централ Партнершип», «Двадцатый Век Фокс СНГ», PlayStation, Nintendo и многие другие, представили главные новинки из мира поп-культуры и компьютерных игр. В четырех залах выставочного комплекса «Крокус Экспо» были построены 210 стендов по таким громким проектам, как «Ральф против Интернета», «Бамблби», «Т-34», «Гринч», «Богемская рапсодия», «Аквамен», «Фантастические твари: преступления Грин-Де-Вальда», «Стекло» и др.», – отмечается в сообщении организаторов.

Специальными гостями Comic Con Russia в этом году стали Дэнни Трехо и звезды Detroit: Become Human, одного из самых громких игровых проектов этого года, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, а также режиссер М. Найт Шьямалан, который лично представил эксклюзивные материалы по своему новому фильму «Стекло».

Российский Comic Con подвел итоги работы
фото: Comic Con Russia

В кинозале Comic Con Russia 2018 состоялась презентация продюсерской компании «Среда». Актеры Любовь Аксенова, Ольга Сутулова, Кирилл Зайцев, Клавдия Коршунова и Светлана Иванова, а также создатели таких громких проектов, как «Метод-2», «Мажор-3», «Алиби», «Коп», рассказали гостям фестиваля о своих проектах, ответили на вопросы, а также провели автограф-сессию. В рамках презентации были показаны эксклюзивные ролики и видеоматериалы.

Актеры Виктор Добронравов и Антон Богданов, исполнители главных ролей в фильме «Т-34», представили фильм зрителям и провели автограф-сессию. Также на сценах Comic Con Russia о своих грядущих работах рассказали Гоша КуценкоБалканский рубеж»), режиссер Егор БарановАванпост»), актеры комедии «Только не они», создатели и актеры фэнтези «Эбигейл», представители Evil Pirate Studio, работающей над одним из самых интригующих анимационных проектов «Киберслав».

Российский Comic Con подвел итоги работы
фото: Comic Con Russia

Телеканал ТВ-3 презентовал на конвенте полнометражного «Полицейского с Рублевки» с участием актеров фильма. В рамках программы фестиваля также состоялись панели по проектам «Мертвое озеро» и «Чернобыль. Зона отчуждения», на последней был анонсирован выпуск сразу трех версий картины для кинопроката.

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал гостям конвента о формате screenlife, в котором сделаны его проекты «Поиск» и Profile. Создатели хоррора «Невеста» провели панель о современных российских фильмах ужасов, показали эксклюзивные материалы по своему грядущему проекту «Рассвет» с участием Оксаны Акиньшиной и Анны Слю и продемонстрировали VR-ролик.

Российский Comic Con подвел итоги работы
фото: Comic Con Russia

Помимо этого, в рамках Comic Con Russia показали хоррор «Мэнди», аниме «Ученик чудовища» и продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса «Оверлорд», который выйдет в прокат в ноябре. Также на Comic Con Russia продемонстрировали эксклюзивные материалы по анимационному фильму «Ральф против Интернета» и фильму «Бамблби».
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Джей Джей АбрамсОксана АкиньшинаЛюбовь АксёноваЕгор БарановТимур БекмамбетовАнтон БогдановВиктор ДобронравовКирилл Зайцев (II)Светлана ИвановаКлавдия КоршуноваГоша КуценкоАнна СлюОльга СутуловаДэнни ТрэхоЭм Найт Шьямалан
фильмы
АванпостАкваменАлибиБалканский рубежБамблбиБогемская рапсодияГринчКопМажор-3Метод-2Мёртвое озероМэндиНевестаОверлордПоискПрофильРальф против интернетаРассветТ-34Только не ониУченик чудовищаФантастические твари и где они обитают 2Эбигейл

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