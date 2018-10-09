Российский Comic Con подвел итоги работы

Пятый фестиваль Comic Con Russia, который проходил с 4 по 7 октября в Москве одновременно с выставкой интерактивных развлечений «Игромир», подвел итоги своей работы.
фото: Comic Con Russia
«В этом году оба мероприятия посетило более 170 тысяч посетителей за четыре дня работы. Более 200 компаний, в числе которых WDSSPR, UPI, «Каро-Премьер», «Централ Партнершип», «Двадцатый Век Фокс СНГ», PlayStation, Nintendo и многие другие, представили главные новинки из мира поп-культуры и компьютерных игр. В четырех залах выставочного комплекса «Крокус Экспо» были построены 210 стендов по таким громким проектам, как «Ральф против Интернета», «Бамблби», «Т-34», «Гринч», «Богемская рапсодия», «Аквамен», «Фантастические твари: преступления Грин-Де-Вальда», «Стекло» и др.», – отмечается в сообщении организаторов.
Специальными гостями Comic Con Russia в этом году стали Дэнни Трехо и звезды Detroit: Become Human, одного из самых громких игровых проектов этого года, Брайан Декарт и Амелия Роуз Блэр, а также режиссер М. Найт Шьямалан, который лично представил эксклюзивные материалы по своему новому фильму «Стекло».
Помимо этого, в рамках Comic Con Russia показали хоррор «Мэнди», аниме «Ученик чудовища» и продюсерский проект Дж. Дж. Абрамса «Оверлорд», который выйдет в прокат в ноябре. Также на Comic Con Russia продемонстрировали эксклюзивные материалы по анимационному фильму «Ральф против Интернета» и фильму «Бамблби».
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