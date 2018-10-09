ревью

Ролики фильмов «Несладкая месть» Он начал встречаться с ней, что бы отомстить за свою мать.

Ролики фильмов «Анна-детективъ» Барышня-сыщик увлекается спиритизмом и расследует самые запутанные дела.

Новости кино В состав жюри фестиваля «Артдокфест» вошел театральный режиссер Алвис Херманис Вместе с ним оценивать конкурсную программу будут Зара Абдуллаева и Галина Тимченко.

Новости кино Российский Comic Con подвел итоги работы В фестивале приняли участие более 200 компаний и 170 тысяч посетителей.

Новости театра Минкультуры отказалось от «Золотой маски» Ведомство вышло из числа организаторов премии.

Обзор сериалов «Конная полиция»: Если б я имел коня, это был бы номер... Артура Смольянинова сослали на конюшню

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