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В состав жюри фестиваля «Артдокфест» вошел театральный режиссер Алвис Херманис

9 октября
2018 год

Новости кино >>
9 октября 2018
Конкурсная программа «Артдокфест» в этом году будет показана в Риге с 19 по 24 октября. В жюри вошли театральный режиссер Алвис Херманис, художественный руководитель Нового рижского театра, журналист и создатель информационного портала «Медуза» Галина Тимченко и кинокритик, заместитель главного редактора Заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.

В состав жюри фестиваля «Артдокфест» вошел театральный режиссер Алвис Херманис

Российская часть смотра готовится традиционно к декабрю, сообщает пресс-служба фестиваля, но в каком виде он пройдет и сколько будет показано фильмов, пока сказать сложно. Новый закон о фестивалях готовится вступить в силу, и первый крупный фестиваль, который под него подпадает - как раз «Артдокфест».

Всего в конкурсе фестиваля 21 фильм, в Риге эта программа будет показана целиком, в России даже при хорошем раскладе это будет урезанный конкурс (часть фильмов - только онлайн). Награждение и объявление победителей состоится в декабре – на церемонии закрытия фестиваля и вручения премии «Лавровая ветвь».
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