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Кино-театр.ру и Kinoface Production научат делать актерское портфолио

1 ноября
2018 год

Новости кино >>
1 ноября 2018
Сайт Kino-teatr.ru при поддержке Kinoface Production начинает тур по городам России и ближнего зарубежья с целью обновления своей профессиональной актерской базы для дальнейшего сотрудничества. Сайт обладает самым большим количеством актерских анкет, доступной для всех действующих и проверенных кастинг-ди⁠ректоров. Напоминаем вам о важности вовремя обновлять свои анкеты и присылать видео-визитки и фотографии, отвечающее всем необходимым стандартам. Первым городом станет Москва: с 1 по 25 ноября. Далее по плану следует Киев – с 30 ноября по 12 декабря



Также 15-17 ноября в Москве и 10-12 декабря в Киеве для фотографов будет проходить сертифицированный семинар от Михаила Бучина, основателя студии Kinoface Production, по направлению «Актерское портфолио».

В рамках трехдневного курса вы узнаете все световые схемы, секреты работы с актёрами, все о направлении «Актерское портфолио», что поможет вам стать профессионалами своего дела. По окончании обучения выдается сертификат, позволяющий работать по данному направлению, лучшие из учеников смогут встать в базу фотографов kino-teatr.ru. Обучение будет проходить на студии Kinoface Production в Москве и на киностудии Film UA в Киеве



Предварительная запись на курсы и обновление актерского портфолио по телефонам:

Москва:

Актеры +7 (495) 369 4783 ; Фотографы +7 (985) 420 0785

Киев:

Предварительная запись для актёров и фотографов по телефону:

+380 97 510 5555
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