Сериал «СеняФедя» выйдет на СТС 19 ноября

«Для меня самыми смешными и яркими персонажами «Кухни» всегда были именно они — два друга Сеня и Федя, которые вечно попадают в нелепые ситуации. И вот сейчас, наконец-то, настал момент, когда эти герои выходят на первый план и обретают новую жизнь в собственном скетчкоме. Получившийся контент, на мой взгляд, позволяет не только смеяться, но и задумываться о чём-то важном для каждого из нас. Я надеюсь, что наш добрый сериал заставит детей и подростков забыть про гаджеты, а взрослых отложить свои дела, чтобы собраться всей семьёй у телевизора и сопереживать старым знакомым в новых интересных обстоятельствах», – отметил генеральный продюсер канала СТС Антон Федотов.
В новом проекте Сеня и Федя открывают собственный фудтрак – закусочную на колесах. Совместная работа не ладится с первого дня, но разойтись друзья не могут, ведь ничто так не объединяет людей, как совместный кредит. Попав в мир деловых отношений, парни сталкиваются не только с проблемой поиска компромиссов, но и с крупной сетью фудтраков, стремящихся вытеснить с улиц всех конкурентов. На фоне борьбы с акулами гастрономического бизнеса друзья не заметят, как поменяются ролями на личной «кухне»: семьянин Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя отправится на поиски тихой семейной гавани.
«Интересно, что съёмки сериала «СеняФедя» начались 6 июля. А ведь ровно шесть лет назад в тот же день мы стартовали с «Кухней», что мне кажется добрым знаком. Лично мне наш новый проект продлевает юность, позволяет хулиганить, дурачиться и веселиться. Мы, кстати, с Мишей и в жизни любим пошутить, потом поссориться и снова помириться – практически как Сеня с Федей», – подчеркнул Сергей Лавыгин.
По словам Михаила Тарабукина, новый проект стал для него «шансом наконец-то рассказать о своем персонажей всю правду».
«По мне, так Федя все пять лет дозревал, как авокадо, который сорвали и положили в холодильник. А теперь все увидят, кто такой Федя, чем живёт, кто его родители, какой он в отношениях с девушками. Поэтому для себя называю проект "Федя. Начало"», – отметил актер.
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