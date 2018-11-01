Юлия Снигирь и Роман Курцын попытаются пробиться на рок-сцену

Кинокомпании «Кинодом» и Renovatio Entertainment начали съемки лирической комедии режиссёра Павла Руминова «Успех», сообщает пресс-служба компании Renovatio Entertainment.
фото: пресс-служба компании Renovatio Entertainment
Главными героями новой ленты станут музыканты Лиза и Артем, роли которых исполнят Юлия Снигирь и Роман Курцын. Они мечтают стать рок-звездами, но мечты о славе их заставляет отложить семейная жизнь и дочь Вита. Для Лизы нереализованная мечта, как медленный яд. И в один момент она уходит из дома с коротким «Простите» по смс.
«Моя героиня сильно отличается от меня, и это, конечно, сложно, но в то же время интересно. Прежде всего, я не имею никакого отношения к музыке, и никогда не думала о певческой карьере. Это чужая для меня территория. Моя же героиня без музыки чувствует себя как рыба на песке. Музыка – это ее стихия, она только в ней и может существовать. И это то, что нужно на себя надеть и в этом жить», – говорит Снигирь.
Артем растит дочь один, перебиваясь случайными заработками. Когда финансовое положение становится совсем тяжелым, он вынужден поступиться своим главным принципом – согласиться выступить с каверами российской попсы на корпоративе. Дочь оставить не с кем и он берет ее с собой. Девочка выступает вместе с отцом и их номер собирает миллионные просмотры в интернете. Вита становится звездой, но, в отличие от родителей, она не мечтает о сцене и славе. Ее главная мечта, чтобы в семью вернулась мама.
«Мне кажется, главная идея фильма заложена в словах юной героини, которая говорит про своих родителей: «Они не повзрослеют, пока не исполнят свою детскую мечту». Думаю, это касается каждого из нас», – отмечает продюсер Владимир Поляков.
По словам другого продюсера Георгия Малкова, режиссер ленты Павел Руминов пообещал объединить в «Успехе» мелодраму «Я буду рядом», которая в 2012 году получила гран-при «Кинотавра», и кассовую комедию «Статус: свободен».
Выход фильма в прокат запланирован на осень 2019 года.
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