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Российские кинотеатры остались без нового боевика «Хантер Киллер»

1 ноября
2018 год

Новости кино >>
1 ноября 2018
Министерство культуры РФ пока не выдало прокатное удостоверение фильму с Джерардом Батлером «Хантер Киллер», который должен был выйти на российские экраны 1 ноября, сообщает пресс-служба компании MEGOGO Distribution, ответственной за прокат картины на территории РФ.

Российские кинотеатры остались без нового боевика «Хантер Киллер»
фото: Кадр из фильма "Хантер Киллер"

«850 кинотеатров, которые планировали демонстрировать картину, вынуждены в срочном порядке отменять сеансы, извиняться перед зрителями и нести убытки», – сказано в сообщении.

В нем утверждается, что компания MEGOGO Distribution сделала все, чтобы вовремя получить прокатное удостоверение, без которого показ фильмов на территории РФ не может осуществляться согласно действующем законодательству. Также компания утверждает, что намеренно не выпускала фильм «Хантер Киллер» в дату мировой премьеры 25 октября, так как в это время в России выходила лента отечественного производства «Несокрушимый».

«MEGOGO Distribution сознательно передвинула дату выхода «Хантер Киллера» в России на 1 ноября 2018 в связи с выходом на экраны российского фильма «Несокрушимый», понимая значимость этого проекта для российских зрителей и чтобы развести два фильма близкого жанра», – подчеркивается в сообщении.

Фильм «Хантер Киллер» рассказывает о том, как команда американской подводной лодки спасает российского президента, свергнутого в результате военного переворота. Роль президента исполнил Александр Дьяченко, в фильме также сыграли российские артисты Юрий Колокольников и Михаил Горевой.

Как пояснили агентству ТАСС в пресс-службе Министерства культуры РФ, прокатное удостоверение картине не было выдано из-за отсутствия отметки о сдаче фильма на постоянное хранение в Госфильмофонд России, что необходимо для получения удостоверения.

По данным ведомства, «компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества». Второй жесткий диск поступил в Госфильмофонд только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат.

«Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение», - пояснили в пресс-службе.
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НесокрушимыйХантер Киллер

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