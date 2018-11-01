Завершились съемки фэнтези «Домовой» с Екатериной Гусевой

фото: Съемки фильма "Домовой"/пресс-служба картины
Лента рассказывает о молодой самостоятельной маме и ее дочери, которые вселяются в квартиру в сталинской высотке. Там их ждет неожиданный сюрприз – Домовой, и он абсолютно уверен, что это – жилплощадь принадлежит ему и только ему, поэтому он готов на всё, чтобы выселить новых жильцов. И только кот семейства способен разговаривать с недовольным духом и хоть как-то сдерживать его пылкую натуру. Но когда Домовому начинает угрожать колдунья, он понимает, что для победы над злодейкой ему понадобятся союзники – его новые «соседи».
«Мы постарались соединить в фильме наши национальные традиции и современный технологичный мир. Во-первых, домовые – это герои исконно русских верований. Во-вторых, с помощью последних достижений компьютерной графики мы создали «картинку», которую ожидают увидеть зрители», – отметил продюсер Сергей Торчилин.
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