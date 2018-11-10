Эннио Морриконе исполнилось 90 лет

Сегодня, 10 ноября
, исполнилось 90
лет выдающемуся композитору Эннио Морриконе
, написавшему музыку ко множеству знаменитых фильмов.
Маэстро родился 10 ноября 1928
года в Риме в семье профессионального джазового трубача Марио Морриконе
и домохозяйки Либеры Ридольфи
. Он был старшим из пяти детей. В 1938 году, когда Эннио исполнилось девять лет, он поступил в консерваторию Святой Цецилии в Риме, где проучился в общей сложности 11 лет, получив три диплома — по классу трубы, по классу оркестра (фанфар) и по классу композиции. В 16 лет он занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, в котором прежде играл его отец. Вместе с ансамблем Эннио подрабатывал, играя в ночных клубах и отелях Рима. Вскоре он, продолжая обучение в консерватории, начинает сочинять музыкальные произведения, делает аранжировки народных песен, начинает писать музыку для радио, телевидения и театра. С середины 50-х начал сочинять и аранжировать музыку для кино, в титрах, правда, указывались имена более известных композиторов. Тогда же он работал для Джанни Моранди, а несколько позже занимался аранжировкой для Пола Анка. Обработкой музыки для радио и концертов он занимался до 1960-го, а затем начал аранжировать музыку для телешоу.
В 1961 году на экраны вышла лента «Фашистский вожак», которая считается первым фильмом, в работе над которым участвовал композитор Эннио Морриконе. Спустя три года началось его сотрудничество с Серджо Леоне и Бернардо Бертолуччи. Огромный успех фильма «За пригоршню долларов», поставленного его одноклассником Леоне, стал трамплином и для композитора, скрывшегося под псевдонимом Лео Николс. При создании звукового оформления фильма он использовал электрогитары, колокольчики и панову флейту. Впоследствии ему довелось поработать с такими известными режиссёрами, как Джилло Понтекорво, Мауро Болоньини, Пьер-Паоло Пазолини, Майк Николс, Роман Полански, Брайан Де Пальма, Педро Альмодовар, Оливер Стоун и Квентин Тарантино. За свою долгую и плодовитую карьеру он написал музыку более чем к 500
фильмам и сериалам, снятым в Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Среди них особое место также занимают «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Однажды на Диком Западе», «Однажды в Америке», «Миссия», «Декамерон», «Багси», «Новый кинотеатр "Парадиз"» и «Спрут». Советскому зрителю наиболее запомнилась его композиция Chi Mai к «Профессионалу» с Жаном-Полем Бельмондо. Дважды за свою карьеру сам снимался в картинах, к которым он писал музыку, а в 1995 году про него был снят документальный фильм.
Обладатель 81
награды, среди которых два «Оскара» (за выдающийся вклад в кинематограф и музыку к «Омерзительной восьмёрке»), три «Золотых глобуса» («Неприкасаемые», «Легенда о пианисте», «Омерзительная восьмёрка»), шесть премий BAFTA, десять премий Давида ди Донателло, «Грэмми», почётные призы фестиваля в Локарно и Венецианского киносмотра. Его сын Андреа Морриконе также пишет музыку к кино.
обсуждение >>