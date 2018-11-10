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Netflix привлечёт зрителей Японии, Китая и Юной Кореи

10 ноября
2018 год

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10 ноября 2018
Netflix представил на конференции See What’s Next: Asia, состоявшейся в Сингапуре, 17 новых постановок из Японии, Тайваня, Таиланда, Индии и Южной Кореи, которые покажет в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба потокового сервиса, пытающегося привлечь азиатскую аудиторию.

Особый интерес из заявленных проектов представляют аниме-сериалы. В частности, зрителей ожидает спин-офф «Тихоокеанского рубежа», в котором пойдёт рассказ о брате и сестре, использующих заброшенного «Егеря» для поисков родителей. Шоураннерами выступают Крэйг Кайл и Грег Джонсон. Появится аниме-продолжение и у «Видоизменённого углерода». Сценарий к нему напишет Даи Сато.

«Видоизменённый углерод»

Адаптация манги «Убийца насекомых», за чью постановку отвечает Коити Тигира, поведает о постапокалиптическом мире, в котором свирепствует болезнь «Кагастер», превращающая людей в гигантских насекомых-убийц. Сюжет «Ясуке», создаваемого под присмотром американского продюсера Лишона Томаса, развернётся в альтернативной феодальной Японии, раздираемой войной мехов и магии, и будет сосредоточен вокруг отставного самурая, вынужденного защищать загадочного ребёнка от тёмных сил. Экранизация филиппинского графического романа «Треси», над которым работает продюсер Джей Олива, посвящена расследованию детектива Александры Треси в мире, где различные мифологические существа скрываются среди обычных людей.

Кроме того, онлайн-кинотеатр работает над индийским The Stranded, таиландским Shimmers и китайским Triad Princess. 29 ноября в прокат выйдет экранизация «Маугли», затем последуют премьеры корейских сериалов Busted! и «Королевство».
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Видоизмененный углеродМауглиТихоокеанский рубеж

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