Netflix привлечёт зрителей Японии, Китая и Юной Кореи

Netflix представил на конференции See What’s Next: Asia, состоявшейся в Сингапуре, 17 новых постановок из Японии, Тайваня, Таиланда, Индии и Южной Кореи, которые покажет в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба потокового сервиса, пытающегося привлечь азиатскую аудиторию.Особый интерес из заявленных проектов представляют аниме-сериалы. В частности, зрителей ожидает спин-офф «Тихоокеанского рубежа» , в котором пойдёт рассказ о брате и сестре, использующих заброшенного «Егеря» для поисков родителей. Шоураннерами выступают. Появится аниме-продолжение и у «Видоизменённого углерода» . Сценарий к нему напишетАдаптация манги, за чью постановку отвечает, поведает о постапокалиптическом мире, в котором свирепствует болезнь «Кагастер», превращающая людей в гигантских насекомых-убийц. Сюжет, создаваемого под присмотром американского продюсера, развернётся в альтернативной феодальной Японии, раздираемой войной мехов и магии, и будет сосредоточен вокруг отставного самурая, вынужденного защищать загадочного ребёнка от тёмных сил. Экранизация филиппинского графического романа, над которым работает продюсер, посвящена расследованию детектива Александры Треси в мире, где различные мифологические существа скрываются среди обычных людей.Кроме того, онлайн-кинотеатр работает над индийским The Stranded, таиландским Shimmers и китайским Triad Princess. 29 ноября в прокат выйдет экранизация «Маугли» , затем последуют премьеры корейских сериалов Busted! и