«Догмэн» и «Холодная война» претендуют на «Европейский Оскар»

Объявлены номинанты на премию Европейской киноакадемии. 31-я церемония награждения «Европейского Оскара» состоится 15 декабря в Севилье, сообщается на сайте
премии.
За звание лучшего фильма Европы поборются картины «Девочка» Лукаса Донта, «Догмэн» Маттео Гарроне, «На границе миров» Али Аббаси, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер и «Холодная война» Павла Павликовски. На Приз ФИПРЕССИ претендуют шесть дебютных лент: «Девочка», «Виновный» Густава Мёллера, «Недотрога» Адины Пинтилие, «Один день» Софии Силадьи, «Страшная мать» Анны Урушадзе и «Те, у кого всё прекрасно» Сирила Шойблина.
Лучшим режиссёром могут признать Али Аббаси, Маттео Гарроне, Самуэля Маоза («Фокстрот»), Павла Павликовски или Аличе Рорвахер. Аббаси, Гарроне, Павликовски, Рорвахер, а также Юн Айвиде Линдквист, Изабелла Эклёф («На границе миров»), Уго Кити, Массимо Гаудиозо («Догмэн»), Густав Мёллер и Эмиль Нигаард Альбертсен («Виновный») включены в номинацию «Лучший сценарий».
В номинации «Лучшая европейская актриса» представлены Мари Боймер («Три дня с Роми Шнайдер»), Ева Меландер («На границе миров»), Иоанна Кулиг («Холодная война»), Альба Рорвахер («Счастливый Лазарь»), Барбара Ленни («Петра») и Халлдора Гейрхардсдоттир («Женщина на войне»). Среди актёров на премию претендуют Сверрир Гуднасон («Борг/Макинрой»), Томаш Кот («Холодная война»), Марчелло Фонте («Догмэн»), Виктор Полстер («Девочка»), Якоб Седергрен («Виновный») и Руперт Эверетт («Счастливый принц»).
Среди комедий на победу могут рассчитывать «Диамантино» Гэбриела Абрантеса и Дэниэла Шмидта, «Праздничный переполох» Оливье Накаша и Эрика Толедано, а также «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи. В анимационной номинации представлены «Белый клык» Александра Эспигареса, «Дикие предки» Ника Парка, «Добытчица» Норы Туми и «Ещё один день жизни» Рауля Де Ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова. Из документальных лент выбраны «Бергман» Яне Магнуссона, «Дальний лай собак» Саймона Леренга Уилмонта, «Женщина в плену» Бернадетт Туза-Риттер, «Молчание других» Роберта Бахара, Альмудены Карраседо и «Об отцах и сыновьях» Талала Дерки.
обсуждение >>