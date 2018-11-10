Степан Девонин признан лучшим актёром на фестивале «Лiстапад»

25-й международный кинофестиваль «Лiстапад»
объявил победителей основного конкурса. Гран-при «Золото "Лiстапада"» за лучший фильм вручили картине Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»
, созданной кинематографистами Румынии, Чехии, Франции, Болгарии и Германии. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Лучшим актёром признан Степан Девонин
, исполнивший главную роль в фильме Наталии Мещаниновой «Сердце мира»
. Китаянка Чжао Тао
, сыгравшая в картине «Пепельный – самый чистый белый»
, стала лучшей актрисой. Этой же ленте досталась награда за режиссуру Цзя Чжанкэ
.
Приз за лучший сценарий достался Огнену Главоничу
за картину «Груз»
(Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар). Среди операторов победу одержали поляки Адам Баерски
и Томаш Раф
, снявшие «Однажды в ноябре»
. За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма отметили Антона Байбакова
за «Вулкан»
(Украина, Германия). Специальный приз жюри вручён «Третьей жене»
вьетнамского режиссёра Аша Мэйфэра
.
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