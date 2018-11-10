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Степан Девонин признан лучшим актёром на фестивале «Лiстапад»

10 ноября
2018 год

Новости кино >>
10 ноября 2018
25-й международный кинофестиваль «Лiстапад» объявил победителей основного конкурса. Гран-при «Золото "Лiстапада"» за лучший фильм вручили картине Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», созданной кинематографистами Румынии, Чехии, Франции, Болгарии и Германии. Об этом сообщается на сайте смотра.

«Сердце мира»

Лучшим актёром признан Степан Девонин, исполнивший главную роль в фильме Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Китаянка Чжао Тао, сыгравшая в картине «Пепельный – самый чистый белый», стала лучшей актрисой. Этой же ленте досталась награда за режиссуру Цзя Чжанкэ.

Приз за лучший сценарий достался Огнену Главоничу за картину «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар). Среди операторов победу одержали поляки Адам Баерски и Томаш Раф, снявшие «Однажды в ноябре». За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма отметили Антона Байбакова за «Вулкан» (Украина, Германия). Специальный приз жюри вручён «Третьей жене» вьетнамского режиссёра Аша Мэйфэра.
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