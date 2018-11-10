Степан Девонин признан лучшим актёром на фестивале «Лiстапад»

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«Догмэн» и «Холодная война» претендуют на «Европейский Оскар»

Татьяна Навка высказалась в защиту Тиграна Кеосаяна и его фильма «Крымский мост»

У спектаклей по русской классике появится своя премия

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«Меня в Голливуде долго считали неискренней»: Риз Уизерспун о «южном воспитании»

Актриса рассказала о том, как ей удалось затащить в сериал Мэрил Стрип