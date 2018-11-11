Фильм «Айка» победил на кинофестивале в Котбусе

Картина Дворцевого рассказывает про молодую эмигрантку из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут вверх, и Айка начинает отчаянные поиски своего брошенного сына. Ранее исполнительница главной роли Самал Еслямова была названа лучшей актрисой Каннского кинофестиваля.
Награду за лучшую режиссуру в Котбусе получил Иван И.Твердовский за ленту «Подбросы». Фильм рассказывает о юноше, который болен редкой болезнью и всю жизнь прожил в интернате, но неожиданно его забирает к себе домой мать. Премьера ленты прошла в июне этого года на фестивале «Кинотавр», где исполнительница роли матери Анна Слю была названа лучшей актрисой.
28-й фестиваль в Котбусе проходил с 6 по 11 ноября. Смотр концентрируется на работах из Центральной и Восточной Европы.
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