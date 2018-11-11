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«Веном» обогнал «Мстителей»

11 ноября
2018 год

Новости кино >>
11 ноября 2018
Фильм «Веном» с Томом Харди в главной роли стал самым кассовым релизом в российском прокате в 2018 году, свидетельствуют данные ЕАИС.

«Веном» обогнал «Мстителей»

Чуть больше, чем за месяц проката лента о журналисте, порабощенном симбиотом, собрала 1,89 млрд рублей, что на 23 млн рублей больше, чем у ленты «Мстители: Война бесконечности», до этого времени считавшегося самым кассовым релизом 2018 года в России.

По итогам всей истории современного российского проката «Веном» теперь занимает шестую строчку – выше него «Аватар» (3,52 млрд рублей), «Движение вверх» (2,97 млрд), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 млрд), «Зверополис» (2,08 млрд) и «Тайная жизнь домашних животных» (1,99 млрд рублей).
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персоны
Том Харди
фильмы
АватарВеномДвижение вверхЗверополисМстители: Война бесконечностиПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиТайная жизнь домашних животных

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