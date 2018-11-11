«Веном» обогнал «Мстителей»

Фильм «Веном
» с Томом Харди
в главной роли стал самым кассовым релизом в российском прокате в 2018 году, свидетельствуют данные ЕАИС.
Чуть больше, чем за месяц проката лента о журналисте, порабощенном симбиотом
, собрала 1,89 млрд рублей, что на 23 млн рублей больше, чем у ленты «Мстители: Война бесконечности
», до этого времени считавшегося самым кассовым релизом 2018 года в России.
По итогам всей истории современного российского проката «Веном» теперь занимает шестую строчку – выше него «Аватар
» (3,52 млрд рублей), «Движение вверх
» (2,97 млрд), «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
» (2,13 млрд), «Зверополис
» (2,08 млрд) и «Тайная жизнь домашних животных
» (1,99 млрд рублей).
обсуждение >>