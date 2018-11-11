«Дедвуд» получит полнометражное продолжение

Канал HBO начал съемки полнометражного продолжения сериала «Дедвуд
», сообщает Deadline
.
Действие фильма будет происходить через 10 лет после событий, описанных в сериале. К своим ролям вернутся Тимоти Олифэнт
, Иен Макшейн
, Молли Паркер
, Пола Мэлкомсон
, Джон Хоукс
, Анна Ганн
, Дэйтон Колли
, Брэд Дуриф
, Робин Уэйгерт
, Уильям Сэндерсон
, Ким Диккенс
и Джеральд МакРейни
. В фильме также появится новый персонаж в исполнении 17-летней актрисы Джейд Петтиджон
.
Сценарий картины написал шоураннер «Дедвуда» Дэвид Милч
, режиссером выступит Даниэль Минахан
, работавший над «Игрой престолов
», «Карточным домиком
», оригинальным «Дедвудом» и многими другими известными сериалами.
Сериал «Дедвуд» выходит на HBO в2004-2006 годах. Рейтинг просмотров первого сезона была одним из самых высоких в истории HBO. Сериал получил восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».
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