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«Дедвуд» получит полнометражное продолжение

11 ноября
2018 год

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11 ноября 2018
Канал HBO начал съемки полнометражного продолжения сериала «Дедвуд», сообщает Deadline.

«Дедвуд» получит полнометражное продолжение

Действие фильма будет происходить через 10 лет после событий, описанных в сериале. К своим ролям вернутся Тимоти Олифэнт, Иен Макшейн, Молли Паркер, Пола Мэлкомсон, Джон Хоукс, Анна Ганн, Дэйтон Колли, Брэд Дуриф, Робин Уэйгерт, Уильям Сэндерсон, Ким Диккенс и Джеральд МакРейни. В фильме также появится новый персонаж в исполнении 17-летней актрисы Джейд Петтиджон.

Сценарий картины написал шоураннер «Дедвуда» Дэвид Милч, режиссером выступит Даниэль Минахан, работавший над «Игрой престолов», «Карточным домиком», оригинальным «Дедвудом» и многими другими известными сериалами.

Сериал «Дедвуд» выходит на HBO в2004-2006 годах. Рейтинг просмотров первого сезона была одним из самых высоких в истории HBO. Сериал получил восемь премий «Эмми» и один «Золотой глобус».
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Анна ГаннКим ДиккенсБрэд ДурифДэйтон КоллиДжералд МакРейниЙен МакшейнПола МэлкомсонТимоти ОлифэнтМолли ПаркерУильям СэндерсонРобин УэйгертДжон Хоукс
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