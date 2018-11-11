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Владимир Вдовиченков стал коварным бизнесменом

11 ноября
2018 год

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11 ноября 2018
Режиссер ленты «Временные трудности» Михаил Расходников завершил съемки новой картины, вновь посвященной теме отцов и детей, «Дорогой папа» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, сообщает пресс-служба компании Renovatio Entertainment, занимающейся производством ленты.

Владимир Вдовиченков стал коварным бизнесменом
фото: пресс-служба компании Renovatio Entertainment

Действие лирической комедии разворачивается в небольшом приморском городке, куда приезжает бизнесмен из списка Forbes Вадим Крылов (Вдовиченков), чтобы решить серьезную проблему, которую создала ему мама своим завещанием. Когда-то Вадим оформил на нее свою, теперь самую крупную розничную сеть в стране. А она после смерти оставила все акции дочери Вадима, которую Крылов видел 15 лет назад, когда ушел из семьи. Уверенный в том, что по доброй воле брошенные им бывшая жена и дочь акции не отдадут, Вадим разрабатывает хитрую схему по отжиму своего имущества, но в итоге попадает в череду глупых и смешных ситуаций.

«Слово «Дорогой» в названии имеет двойной смысл. Наш герой Вадим Крылов – успешный азартный бизнесмен. И для своего окружения – он дорогой партнер, дорогой начальник, дорогой мужчина. Вот только нет рядом с ним того, кто считает его для себя дорогим близким человеком. Сделав когда-то выбор в пользу карьеры, Вадим отказался от того, что ему казалось совсем не важным – семьи. И ситуация, которая завязывается в нашей истории, снова подводит его к такому выбору», – говорит режиссер Михаил Расходников.

Кроме Вдовиченкова в картине также сыграли Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Владимир Сычев, Валентина Ляпина и Иева Андреевайте.
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Временные трудностиДорогой папа

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Владимир Вдовиченков стал коварным бизнесменом фотографии
Владимир Вдовиченков стал коварным бизнесменом фотографии
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